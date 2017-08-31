AKP'li Dilipak: Torunlarımın anaokulu ve ilkokula gitmesini istemem

Dilipak'ın yazısında kreş ve kilise arasında etimolojik bir bağlantı olduğunu iddia edip şu ifadeleri kullandı:

"Sahi kreş ne demek: "Beşik", "Yalakta hayvanları yemlemek, sulamak", "yemlik" gibi anlama geliyor.. "Kirche" yani "Kilise" ile ses benzerliği var. Sadece ses benzerliği yok, kreşler, anaokulları, okullar, sağlık kuruluşları batıda büyük ölçüde kilisenin mülkiyetinde ve kontrolündedir.





Kirche"nin etimolojisine gelince, Latince bilen bir kardeşime sordum ve bana şu bilgiyi gönderdi: Germanik kökenli olup Almanca'daki "Krippe" kelimesine dayanıyor. "Krippe"nin manası "beşik" olarak geçiyor. Bu kelimenin kökeni ise aslında "beşiğe benzeyen, hayvanların otlanabilecekleri saman dolu yalak"a deniyor. Bu kelime "ahır tarzı, hayvanların bağlanarak beslendiği samanlık gibi açık alanda bulunan bir mekân"a karşılık geliyor. Bu kelimenin "Anaokulu" manasındaki "kreş" olarak kullanılması, ilk olarak Hz. İsa'nın bir samanlıkta doğmasını resmedebilmek için, bir Hristiyan azizi "Assisili Françesko"nun Beytüllahim ´deki "Noel beşiği" ya da "Noel samanlığı" adı verilen "Asisi de Noel"i inşa etmesinden sonra oluşmuş. İlk "Noel beşiği" kutlaması yani "Die erste Weinachtskrippe" 1223 yılında bu mekânda kutlanmış. Bu Katolikler arasında yaygın olarak bilinen bir hikâyedir. "Hz. İsa'nın beşiği" anlamında bu kelime kısaca "beşik" olarak yerleşiyor. Şu an "Kinderkrippe", "çocuk beşiği" ya da "anaokulu" diye de adlandırılıyor. Buradaki Beşik, Hz. İsa'nın beşiği ile özdeşleştiriliyor. Hristiyanlar bu şekilde çocuklarını "küçük / bebek İsacık" olarak gibi görmüş oluyorlar. "





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