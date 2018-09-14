İtalya’da 14 yaşındaki çocuğun ölümünde “bayılma oyunu” şüphesi









Odasında asılı halde bulunan Igor Maj isimli çocuğun intihar gibi görünen ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada bilgisayarı ve cep telefonunun incelenmesi sonucunda "bayılma oyunu" ile ilgili internet sitelerine girdiği belirlendi.





Bayılma oyunu (blackout game), boğulma oyunu (choking game) gibi isimlerle anılan bu oyunu oynayanların bir süreliğine nefeslerini keserek kendinden geçmeyi amaçladığı belirtiliyor. Oyuna katılanlar, ikinci bir kişinin yardımıyla ya da kemer, halat, kablo gibi malzemelerle kendi kendilerine boğazlarına baskı uygulayarak beyne oksijen akışını bir süreliğine durduruyor. Oyunun aşamaları ilerledikçe bu süre gittikçe artırılıyor.





Oyunu oynayanların uyuşturucu etkisine benzer bir hali yasa dışı madde kullanmadan yaşamayı amaçladığı belirtiliyor. Ancak çoğu çocuk ve gencin bu eylemin ölümcül olabileceğinin ya da beyne ciddi hasar verebileceğinin bilincinde olmadığı tahmin ediliyor.





İtalyan basınındaki haberlere göre Milano'da hayatını kaybeden çocuk, bayılıp daha sonra geri ayılmanın amaçlandığı 5. aşamaya gelmişti.





'Oyuna zorlanmış da olabilir'



