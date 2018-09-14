Samanyolu Haber /Dünya / Ay'a ilk ayak basıldıktan sonra getirilen taşlar kayboldu /14 Eylül 2018 08:31

Ay'a ilk ayak basıldıktan sonra getirilen taşlar kayboldu

Apollo 11 ile 1969 yılında insanlığın Ay’a yaptığı ilk yolculukla Dünya’ya örnek taşlar getirildi. Bu taşlardan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eyaletlerinin her birine gönderilen örneklerin çoğunun kaybolduğu ortaya çıktı.

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Euronews’in haberine göre, önümüzdeki sene, Ay’a seyahatin 50. yıl dönümü kutlanılmadan önce, kendisini kayıp taşları bulmaya adayan eski NASA çalışanı Joseph Gutheinz, Ay taşlarından çoğunun yerini buldu. AP haber ajansına konuşan Gutheinz sadece New York ve Delaware eyaletlerine yollanan hatıraların hala kayıp olduğunu söyledi. Gutheinz, taşların kaybolduğunu duyunca “şok olduğunu” dile getirdi.


 
Gutheinz, Richard Nixon ABD Başkanı olduğu dönemde Ay’dan getirilen taşlardan örneklerin 50 eyalete ve toplamda 135 şehre gönderildiğini aktardı. Eski NASA çalışanı, Ay hatıralarının bir kısmının müzelerde sergilendiğini ancak çoğunun kayıt altına alınmadığını belirtti.
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