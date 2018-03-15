Eşi dolandırıcılığı anlattı: Bir anda para yağmaya başladı

Çiftlik Bank adı altında binlerce kişiden milyonlarca lira toplayarak kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, soruşturma kapsamında eşiyle ilgili bütün detayları anlattı.







Milliyet'in haberine göre, Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında dün 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanan Sıla Aydın'ın ifadesi şöyle:



"Benim tanıdığım dönemde maddi durumu çok iyi değildi. 2016 yılının Ağustos ayında Mehmet'ten duyduğum kadarıyla bir yazılım programcısı ismini bilmediğim bir arkadaşına Çiftlik Bank'ı kurdurduğunu biliyorum. Mehmet'in bana anlattığına göre oyunun ilk kurulduğu andan itibaren oyuncular yatırım yapmaya başlamışlar. Hatta ilk yaptırımı 16 yaşında bir kişi 4 bin lira ile yapmış. O dönemde şirket olmadığı için paralar Mehmet'in şahsi hesaplarına yatıyordu."





'GÜNLÜK 20 BİN-30 BİN ARASI PARA GELİYORDU'





"Daha sonra beklemediği şekilde yatırımlar yapılmaya başladı. Ben de bunlara bizzat şahit oldum. Günlük 20 bin, 30 bin arası para geliyordu. Oyun ilk kurulduğunda da oyunculara sanal olarak aldıkları hayvanları gerçekte alınıp çiftlikte değerlendirilerek kâr payı verileceği taahhüt ediliyordu. Ancak ortada henüz ne bir çiftlik, ne bir hayvan vardı. Mehmet ilk zamanlar kazandığı paraları günü birlik yiyordu. Hayvan almak gibi bir amacı da yoktu. İki ay kadar böyle devam etti."





"Bursa'da ofis olarak iki katlı bir yer kiraladı. Bursa'nın köylerinden fason olarak sucuk, bal, peynir ve tereyağı yaptırıyordu. Bunları Çiftlik Bank üretimi diyerek şarküteride satıyordu. Oyunculara da bu arada para veriyordu. Ancak bu sistem sonradan katılanın parasını eskiden katılana vermek şeklinde oluyordu. Sistem bu şekilde işliyordu."