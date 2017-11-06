Samanyolu Haber /Gündem / 'İstifa etmezsen çoluk çocuğunu cezaevinde ziyaret edersin' /06 Kasım 2017 16:35

'İstifa etmezsen çoluk çocuğunu cezaevinde ziyaret edersin'

İyi Parti milletvekili İsmail Ok istifa eden Balıkesir belediye başkanıyla ilgili ''İçişleri Bakanı'na soruyorum, Edip Uğur'un istifa etmesi için başkanın kayınbiraderine kimi gönderdiniz? Sizin adınıza 'Eğer istifa etmezse çoluk çocuğu Kepsut Cezaevi'ne ziyaret edersiniz' diyen üst düzey ziyaretçi kimdir?” dedi.

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İYİ Partili, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Tayyip Erdoğan'ın istifa ettirdiği eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'la ilgili açıklamada bulundu. 

İyi Parti'li Ok, ”İçişleri Bakanı'na soruyorum, Edip Uğur'un istifa etmesi için başkanın kayınbiraderine kimi gönderdiniz? Sizin adınıza 'Eğer istifa etmezse çoluk çocuğu Kepsut Cezaevi'ne ziyaret edersiniz' diyen üst düzey ziyaretçi kimdir?” dedi.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kamuoyuna üst düzey yetkiliyle ilgili açıklama yapma çağrısında bulunan İsmail Ok, istifa ettirilen eski belediye başkanına, “Sayın Uğur, bu dosyada ne vardı ki seni çocuklarını ve eşini hapse götürecek, istifa etmek zorunda kaldınız? Yani terör örgütleriyle ilişkilere ve yolsuzluklara adınız mı karıştı?” diye sordu.

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