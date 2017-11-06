İşte ortaya çıkan Binali Yıldırım belgelerinin özeti...

Cumhuriyet Yazarı Aydın Engin ortaya çıkartılan Paradise Papers - Cennet Belgelerini yazdı. Vergi cennetlerinde kurulan Off-shore şirketleri ile ilgi belgelerde en dikkat çeken isimlerden biri de Başbakan Binali Yıldırm ve Oğullarının kurduğu şirketler ..





Görevi vergi kaçırmaları önlemek olan siyasetçiler offshore şirketi kurmuşlar diyen Aydın Engin , kurulan şirketlerin yasal olsa da etik olmadığını yazdı





İşte Engin'in yazısından ilgili bölüm





Bencileyin çulsuz gazetecilerin, okur olarak pek çoğunuzun bir vergi cennetinde bir off-shore hesabı yoktur. Olması için para gerek. Bayağı ciddi miktarda bir para…

Böyle parası olanların, mesela Barbados Adası’nda ya da Dominik, Grenada, Cayman, Bahama, Malta adalarında bir off-shore hesabı açmasında herhangi bir yasal engel yok. Yasal engel yok da biri durup dururken vergi cenneti olarak bilinen ülkeciklerde niye bir off-shore hesabı açar sorusu da cevaplanmalıdır.

Hele hele ülkesinin yönetiminde, epey tepelerde bir iskemleye oturmuş bir siyasetçi niye bir ya da birkaç off-shore hesabı sahibidir sorusu daha da yakıcı ve zorunlu cevap ister.

Bu soruda ısrar etmek gerek.

Yazı dizisinde okuyacaksınız, bir işadamının ya da kadınının bir, hatta birkaç off-shore şirketi kurarak yasalara aykırı hiçbir suç işlemeden nasıl vergi kaçırabileceği açık açık anlatılıyor ve bencileyin cahiller bile anlıyor.

Ancak görevi vergi kaçırmaları önlemek olan iktidar sahibi siyasetçiler offshore şirketi kurmuşlarsa, onlar için “Tamam da yaptığının yasalara aykırı bir yanı yok ki…” diyebilir miyiz, denebilir mi, denmeli mi?





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Peki, “Yasalara aykırı değil ama ahlaka aykırı” denebilir mi?

Biliyorum, çocuksu bir saflıkla “Aaaa, evet, yasadışı değil ama ahlakdışı” diyenler çıkacak.

Yanılacaklar…

“Kapitalizmin ahlakı”na aykırı hiçbir yanı yok.

Hatta dinen de günah filan değil. “Serbest Piyasa Tanrısı”na tapıyorsanız sizin deftere kârın yanı sıra sevap bile yazılır…

“O zaman bu sistemi, bu düzeni, bu rejimi sorgulamak gerek” diyeceğim, ardından da bunu açıklamaya başlayacağım ama bu beni savcıların gözünde suç sınırına götürecek…

İyisi mi ben yazıya nokta koyayım, siz de bu heyecanlı ve ibretlik yazı dizisinin ilk gününü okumaya başlayın…