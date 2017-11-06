İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerginlik tırmanıyor

İran Dışişleri sözcüsü Kasımi Yemen'den Riyad'a atıldığı belirtilen balistik füzenin arkasında İran'ın olduğu suçlamalarını 'adaletsiz, sorumsuz, yıkıcı ve provokatif' olarak niteledi.





Suudi Arabistan, Yemen’den Kral Halid Uluslararası Havaalanı^na gerçekleştirilen balistik füze saldırısını “savaş ilanı” olarak nitenlendirirken, saldırıdan dolayı İran’ı sorumlu tutmuştu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Yemen’de faaliyet gösteren Husilerin , İran’ın desteği olmadan böyle bir saldırı gerçekleştiremeyeceği ifade edilmişti.





“SAVAŞ NEDENİ”

Açıklamada, “İran’ın rolü ve bu konudaki Husilere doğrudan emri, komşu ülkeleri hedef alan açık bir saldırganlık eylemini oluşturuyor. Bölgesel ve küresel düzeyde barış ve güvenliği tehdit ediyor. Suudi Arabistan, İran’ın bu tutumunu savaş hareketi olarak değerlendirecek.” denilmişti.





TÜRKİYE KINAMIŞTI





Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Husilerce düzenlenen balistik füze saldırısını kınamıştı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın 4 Kasım'da Yemen'deki Husi milislerince balistik füze saldırısıyla hedef alınmasını kınıyor, saldırının Suudi güvenlik güçleri tarafından engellenmiş olmasından ve herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.