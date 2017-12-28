Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın resmi Twitter hesabından yeni KHK'ye ilişkin açıklama yapıldı. Paylaşımda, "Madem OHAL KHK'leri denetlenemez diyorsunuz, AYM'ye basit bir soru: KHK ile AYM kapatılıp üyeleri de icra mahkemelerine atanabilir mi? Ya da daha basit bir soru: KHK ile "kamusal alanda su içmek yasaktır" şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi? Yapılırsa bunu kim denetler? Hatta daha basit bir soru: İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" denildi.







Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan toplam 2 bin 76 kişi ihraç edildi. KHK'lerle ayrıca taşeron işçi düzenlemesi ve tek tip kıyafet uygulaması da hayata geçirildi.

