İlk 3 ayda 3.1 milyar dolar!

Birgün’ün haberine göre, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye ile BAE arasındaki dikkat çekici altın trafiğini Meclis gündemine taşıdı. Tarhan, BAE ile altın ticaretinin bir dönem İran ile yaşanan sürece benzerlik gösterdiğine dikkati çekti. TÜİK verilerine göre bu yılın Ocak-Mart dönemini kapsayan üç ayda toplamda 2.7 milyar dolarlık altın ithalatı yapıldığını anımsatan Tarhan, bu ithalatın yaklaşık yarısına denk düşen 1.4 milyar dolarlık bölümünün BAE’den yapıldığını vurguladı. Tarhan aynı dönemde BAE’ye yapılan altın ihracatının ise TÜİK verilerine göre 1.7 milyar dolar olduğuna dikkati çekti.







Al gülüm ver gülüm ticareti







“Sanki aynı altınlar Türkiye ile BAE arasında gidip gelmiş” diyen Tarhan, şunları kaydetti:





“Türkiye, BAE’ye ihraç ettiğine yakın altını yine BAE’den ithal etmiş. Burada araştırılması gereken bir durum söz konusu. Aynı oranlarda altın ithalatı ve ihracatı ne için yapılıyor? Al gülüm ver gülüm ticareti ile kim ne kazanıyor? Altın ihracatı gözüken işler başka bir ticaret ile gizleniyor mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu araştırmakla yükümlüdür.”





Dört yıl önceki rekor rakama yaklaşıldı





TBMM Başkanlığı’na verilen araştırma önergesinde, Türkiye’nin döviz rezervleri hızla erirken, altın rezervlerinde geçen yıl sonuna göre 50 ton artış yaşandığı belirtildi. Özellikle BAE ile Türkiye arasındaki altın trafiğinin dikkat çekici olduğu ve ithalat-ihracat rakamlarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği belirtilerek, özetle şu noktalara işaret edildi:





»Altın ihracat ve ithalatındaki artış ve hareketlilik İran ile petrol karşılığı altın ticaretinin uygulandığı dönemi hatırlatıyor. 15 milyar dolarlık altın ithalatı ile rekor kırılan 2013 yılının ilk üç aylık döneminde 2.8 milyar dolarlık altın ithalatı yapılmıştı. TÜİK 2017 yılı ocak-mart dönemi verileri, 2013 yılına yaklaşılırken üç ayda 2.7 milyar dolarlık altın ithalatı yapıldığını gösteriyor. Bu ithalatın yaklaşık yarısına yakın kısmı 1.4 milyar dolarla BAE’den yapılmış. Aynı dönemde BAE’ye yapılan altın ihracatı ise 1.7 milyar dolar.





»Türkiye, BAE’ye Ocak’ta 400, Şubat’ta 581, Mart’ta 678 milyon dolarlık altın ihraç etmiş, buna karşılık BAE’den Şubat’ta 507, Mart’ta 692 milyon dolarlık altın ithal edilmiş. Neredeyse aynı altınlar Türkiye ile BAE arasında gidip gelmiş. Türkiye, BAE’ye ihraç ettiğine yakın altını yine BAE’den ithal etmiş.





»TÜİK’in açıkladığı Mart 2017 dış ticaret istatistiklerine göre BAE, ihracatta Almanya’dan sonra ikinci sıraya yükselmiş görünüyor. Ancak, aynı altının iki ülke arasında gidip geldiği izlenimini yaratan bu ticaretten kimin kazançlı çıktığı, böyle bir ticaretin örneğinin var olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır.