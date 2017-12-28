Binali Yıldırım'ın dönen çarkta rolü ne?

'Erdoğan liderliğindeki 20 yıllık organize suç örgütü'25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının 4. yılında gazeteci Bülent Ceyhan, Erkam Tufan Aytav'ın hazırlayıp sunduğu '30 dakika' programında AKP iktidarına uzanan rüşvet çarkının detaylarını anlattı.



Programın ikinci bölümü yayınlandı. Programın ikinci bölümünde de önemli bilgiler ortaya çıktı...

Programda 25 Aralık dosyasından detaylar konuşuldu.. Bülent Ceyhan ; Sabah Gazetesi nasıl alındı , Binali Yıldırım'ın dönen çarkta rolü nedir ? gibi sorulara cevap verdi...





Programın 2. BÖLÜM:



Program'da, Bülent Ceyhan'ın '25 Aralık Yolsuzluk Soruşturması'nı yürüten Muammer Akkaş ile yaptığı röportaja ait ilk defa yayınlan görüntüler de yer alıyor.











PROGRAMIN 1.BÖLÜMÜ



