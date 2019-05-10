Venezuela'da muhalif milletvekilleri yabancı büyükelçiliklere sığınmaya başladı

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun 30 Nisan’da bir grup askerle başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışma girişimine katılanlar, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) açtığı soruşturmalar ve Kurucu Meclisin (ANC) dokunulmazlıkları kaldırmasının ardından Caracas’taki büyükelçiliklere ve büyükelçilerin evlerine sığınmaya devam ediyor.







TSJ’nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediği ilk 7 milletvekili arasındaki Americo De Grazia, gözaltına alınmamak için İtalya büyükelçisinin evine sığındığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.







Venezuelalıları, darbe girişimin düzenlendiği Altamira Köprüsüne çağıran De Grazia, hukuki süreçten kurtulmak için Marianela Magallanes’in ardından İtalya büyükelçisinin evine sığınan 2. vekil oldu. TSJ’nin hedefindeki diğer vekil Richard Blanco da dün Caracas’taki Arjantin büyükelçisinin evine kaçmıştı.





İtalya ve Arjantin büyükelçilerinin evine sığınan 3 AN milletvekilinin yanı sıra, darbe girişimin kilit ismi Leopoldo Lopez de Caracas'taki İspanya büyükelçisinin evinde bulunuyor.