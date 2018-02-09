İşte Silahlı örgüt üyeliğinin delilleri: Köşe yazısı ve Twitler...





Gülen Hareketi’nin medya yapılanması davasında yargılanan 29 gazeteci ile ilgili davada karar aşamasına gelindi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve tutuklu gazetecilerden İbrahim Balta’nın sağlık gerekçesiyle tahliye edildiği son duruşmanın ardından savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Firari konumunda bulunan 2 gazeteci Said Sefa ile Bülent Ceyhan’ın dosyaları ayrıldı. Sanık gazeteciler Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Murat Aksoy ve Muhterem Tanık’ın ise örgüte üye olmayıp örgüt lehine faaliyetlerde bulunma suçundan cezalandırılması istendi. Savcı, geriye kalan 24 gazeteci için silahlı terör örgütüne üyelik iddiası ile 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.





İddianame gibi mütalaa da evlere şenlik. Savcı, silahlı terör örgütüne üyeliğin delillerini sıralamış. Ağırlıklı olarak tweet, retweet ve köşe yazıları var. Bazı gazeteciler için Zaman ve Bugün gazetelerine polis baskını yapıldığı sırada cep telefonlarının bu gazeteler önünde sinyal vermiş olması da ‘örgüt üyeliği’ delilleri arasında gösteriliyor. Yani bu gazetelerle dayanışma içine girmenin ‘sinyali’ bile silahlı terör örgütü suçu. Bank Asya’ya yatırılan paralar ve cep telefonuna indirilen Bylock uygulaması da bazı isimler için gerekçeler arasında. Karar, 22 Şubat’taki duruşmada verilecek.





Savcı, isim isim gazetecilerle ilgili terör örgütü üyeliği delillerini mütalaasına şöyle yazdı:





Ahmet Memiş (Kapatılan Haberdar sitesi Haber Koordinatörü): Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Haberdar ve Rota Haber sitelerinde haber koordinatörlüğü yaptı. Haberdar’ın imtiyaz sahibi, Fuatavni isimli twitter hesabının ilk kullanıcısı olan Said Sefa idi. Rota Haber’in sahibi ise sanıklardan Ünal Tanık’dı. Ünal Tanık da Rota Haber’de fuat avni isimli anonim twitter hesabına köşe yazarı muamelesi yapıp sitesinde yazı yazdırdı. Ahmet Memiş’in her iki sitede haber koordinatörlüğü yapmış olması, sanıkların fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettiklerini gösterir.





Ali Akkuş (Kapatılan Zaman Gazetesi’nin genel yayın editörü): 21 yıl Zaman Gazetesi’nde çalıştı. İçerikleri iddianamede yazılı olan retweet’leri yaptı. Kendisinin attığı tweet’lerde, örgüt ile (Hizmet Hareketi) yapılan hukuki mücadeleyi, kayyum atama kararlarını, örgütle mücadele kapsamındaki soruşturmaları ve idari kararları haksızlık olarak değerlendirdi. Örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu.





Abdullah Kılıç (Kapatılan Meydan Gazetesi yazarı): 7 yıl Zaman gazetesinde çalıştı. 2015’ten itibaren Meydan’da görev yaptı. Bank Asya’ya para yatırılmasına dair örgüt liderinin (Fethullah Gülen) talimatı sonrasında 13 Ocak 2014 tarihinde 7 bin dolar yatırdı. Meydan’daki yazılarında örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu. Adına kayıtlı cep telefonu, Tahşiye adı verilen soruşturma nedeniyle gazete çalışanlarına yönelik soruşturma işlemleri sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Vatan Caddesi, Zaman gazetesi ve İstanbul Adliyesi çevresinde sinyal verdi. Bugün gazetesi ve Kanaltürk Televizyonu’na kayyum atanması sürecinde, 27-29 Ekim 2015 tarihleri arasında Bugün ve Kanaltürk binaları çevresinde sinyal verdi. Zaman gazetesine kayyum atanması sürecinde de 4-6 Mart 2016 tarihleri arasında Zaman gazetesi binası çevresinde sinyal verdi.





Atilla Taş (Kapatılan Meydan gazetesi yazarı): F.... mensuplarını övücü ve soruşturmaları itibarsızlaştırıcı tweet’ler attı. Kayyum atanan Bugün TV’ye destek oldu.





Bayram Kaya (Kapatılan Zaman gazetesi muhabiri): 9 yıl Zaman gazetesinde çalıştı. Bank Asya’ya para yatırılmasına dair örgüt liderinin (Fethullah Gülen) talimatı sonrasında 4 Şubat 2014 tarihinde 500 TL, 26 Haziran 2014 tarihinde 3600 TL, 4 Eylül 2014 tarihinde 547 TL para yatırdı. Cep telefonuna Bylock uygulaması indirdi. F.... üyesi olma suçundan ifadesine başvurulan Sedat Güven isimli kişi, üniversite öğrenciliği yıllarında Bayram Kaya’nın Gülen Hareketi’ne ait bir öğrenci yurdunda dini sohbetlere katıldığını ihbar etti. Ayrıca tweet’leri ile örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu.





Bünyamin Köseli (Kapatılan Aksiyon dergisi muhabiri): 8 yıl Zaman gazetesinde çalıştı. 2015’ten sonra Aksiyon dergisinde görev yaptı. FETÖ üyesi olma suçundan ifadesine başvurulan Atacan Deniz, üniversite öğrenciliği yıllarında Köseli’nin Gülen Hareketi içerisinde aktif olduğunu ihbar etti. İddianamede yazılı olan retweet’leri yaptı. Kendisinin yazdığı tweet’lerde örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu. Adına kayıtlı cep telefonu, Tahşiye adı verilen soruşturma nedeniyle gazete çalışanlarına yönelik soruşturma işlemleri sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Vatan Caddesi, Zaman gazetesi ve İstanbul Adliyesi çevresinde sinyal verdi. Bugün gazetesi ve Kanaltürk Televizyonu’na kayyum atanması sürecinde, 27-29 Ekim 2015 tarihleri arasında Bugün ve Kanaltürk binaları çevresinde sinyal verdi. Zaman gazetesine kayyum atanması sürecinde de 4-6 Mart 2016 tarihleri arasında Zaman gazetesi binası çevresinde sinyal verdi.





Cemal A. Kalyoncu (Kapatılan Aksiyon dergisi muhabiri): 2 yıl Zaman gazetesinde, 22 yıl Aksiyon dergisinde çalıştı. F... kurumu olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın üyesi. İçerikleri iddianamede yazılı olan İçerikleri iddianamede yazılı olan retweet’leri yaptı. Kendisinin attığı tweet’lerde, örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu.





Cihan Acar (Kapatılan Özgür Düşünce gazetesi muhabiri): 2012 ve sonrasında örgütün yayın organları Zaman, Bugün ve Özgür Düşünce gazetelerinde çalıştı. Kakao Talk isimli mesaj uygulaması üzerinden ‘örgüt içi evlilik’ görüşmeleri yaptı. N.R. isimli bayanla evlilik amaçlı görüşmeler yaptı. Evlilik kararının cemaat abileri ve ablaları ile istişare edilmesi içerikli mesajlar attı. Örgütün kurumu olan Pak Medya basın sendikasının üyesi. Kendi blog sayfasından örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu. Adına kayıtlı cep telefonu, Tahşiye adı verilen soruşturma nedeniyle gazete çalışanlarına yönelik soruşturma işlemleri sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Vatan Caddesi, Zaman gazetesi ve İstanbul Adliyesi çevresinde sinyal verdi. Bugün gazetesi ve Kanaltürk Televizyonu’na kayyum atanması sürecinde, 27-29 Ekim 2015 tarihleri arasında Bugün ve Kanaltürk binaları çevresinde sinyal verdi. Zaman gazetesine kayyum atanması sürecinde de 4-6 Mart 2016 tarihleri arasında Zaman gazetesi binası çevresinde sinyal verdi.





Cuma Ulus (Kapatılan Millet gazetesi Yazı İşleri Müdürü): Millet gazetesinde yazı işleri müdürü sıfatıyla yönetici pozisyonunda çalıştı. Bank Asya’ya para yatırılmasına dair örgüt liderinin (Fethullah Gülen) talimatı sonrasında 9 Ocak 2014 tarihinde 9 bin 600 TL, 27 Mayıs 2014 tarihinde 13 bin TL, 31 Mayıs 2014 tarihinde 1600 TL, 5 Haziran 2014 tarihinde 2 bin 500 TL ve 200 TL ve 9 Eylül 2014 tarihinde 24 bin TL para yatırdı.





Davut Aydın (Merkür Haber): Osman Yağmur mahlas adıyla Merkür Haber sitesinde ‘admin’ olarak görev yaptı. Osman Yağmur mahlasıyla twitter’da hesap açtı. ‘Fuatavni’ hesabının ilk kullanıcısı olan firari sanık Said Sefa, Merkür Haber sitesinde yazarlık yaptı. Telefonuna Bylock uygulaması indirdi.





Emre Soncan (Kapatılan Zaman gazetesi muhabiri): 12 yıl Zaman gazetesinde çalıştı. Bank Asya’ya para yatırılmasına dair örgüt liderinin (Fethullah Gülen) talimatı sonrasında 14 Şubat 2014 tarihinde 11 bin TL, 5 Mart 2014 tarihinde 2 bin 774 dolar, 13 Ekim 2014 tarihinde 8 bin 134 dolar para yatırdı. Örgütün kurumu olan Pak Medya basın sendikasının üyesi. Mahkeme sorgusu sırasında Gülen Hareketi olarak ifade ettiği terör yapılanmasını bir terör örgütü olarak görmediğini beyan ederek örgütsel tavır gösterdi. İçerikleri iddianamede yazılı olan TV programı ve röportajları ile tweet’lerinde örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu.





Habib Güler (Kapatılan Zaman gazetesi muhabiri): 16 yıl Zaman gazetesinde çalıştı. Bank Asya’ya para yatırılmasına dair örgüt liderinin (Fethullah Gülen) talimatı sonrasında 1 Ekim 2014 tarihinde 39 bin TL, 15 Ekim 2014 tarihinde 26 bin 505 dolar para yatırdı. İçerikleri iddianamede yazılı olan tweet’lerinde örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu.





Halil İbrahim Balta (Kapatılan Zaman gazetesi muhabiri): 23 yıl Zaman gazetesinde çalıştı. Evindeki aramada bulunan CD’lerde örgüt lideri Fethullah Gülen’e ait çok sayıda vaaz videosu bulundu. İçerikleri iddianamede yazılı olan tweet’lerinde örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu.





Hanım Büşra Erdal (Kapatılan Zaman gazetesi yazarı): 14 yıl Zaman gazetesinde çalıştı. Cep telefonu üzerinde yapılan incelemeye göre örgüt lideri olan Fethullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya ziyaretinden şükürle bahsetti. Pensilvanya’nın gurbet mi vatan mı olduğu düşüncesinin birbirine karıştığı duygusunu ifade etti. A.S. isimli örgüt ablası ile düzenli olarak dini sohbetlere katıldı. A.T. ve S.K. olarak cep telefonuna kayıtlı kişilerle ‘maklube yemeği’, ‘maklube yenmeden şakirt olunamayacağı’ yönünde mesajlar attı. İçerikleri iddianamede yazılı olan tweet’lerinde örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu.





Hüseyin Aydın (Kapatılan Samanyolu TV muhabiri): 8 yıl Cihan Haber Ajansı’nda çalıştı. 2015-16 yıllarında Samanyolu TV’de görev yaptı. Cep telefonuna Bylock uygulaması indirdi. İçerikleri iddianamede yazılı olan tweet’lerinde örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu. Telefonu, Bugün gazetesi ve Kanaltürk Televizyonu’na kayyum atanması sürecinde, 27-29 Ekim 2015 tarihleri arasında Bugün ve Kanaltürk binaları çevresinde sinyal verdi.





M.Erkan Acar (Kapatılan Özgür Düşünce gazetesi haber müdürü): 17 yıl Zaman gazetesinde, 2 yıl Bugün gazetesinde, 2016’da da Özgür Düşünce gazetesinde çalıştı. 2009 yılından itibaren haber koordinatörü ve haber müdürü olarak yönlendirici pozisyondaydı. Örgütün kurumu olan Pak Medya sendikasının üyesi ve genel sekreteri idi. İçerik ayrıntısı iddianamede yazılı olan bir röportajında örgüt adına algı faaliyetinde bulundu.





Muhammet Sait Kulaoğlu (Subuohaber): Subuohaber.com internet sitesinde çalıştı. Twitter hesabından ‘fuatavni’içerikli 493 paylaşım yaptı. ‘fuatavni’ kullanıcısı ile röportaj yaptı.





Mutlu Çölgeçen (Kapatılan Millet gazetesi Yazı İşleri Koordinatörü): Millet gazetesinde yazı işleri koordinatörü sıfatıyla yönetici pozisyonunda çalıştı. Bank Asya’ya para yatırılmasına dair örgüt liderinin (Fethullah Gülen) talimatı sonrasında 16 Eylül 2014 tarihinde 50 bin 334 euro para yatırdı. Cep telefonuna Bylock uygulaması indirdi. İçerikleri iddianamede yazılı olan tweet’lerinde örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu.





Oğuz Usluer (Haber Türk Televizyonu Eski Haber Koordinatörü): Telefonuna Bylock indirdi.





Seyid Kılıç (TRT muhabiri): 4 yıl Samanyolu Televizyonu’nda çalıştı. 2010-16 yılları arasında örgüt bağlantısını gizleyerek devlet televizyonu TRT’de çalıştı. Cep telefonuna Bylock indirdi. İçerikleri iddianamede yazılı olan tweet’lerinde örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu.





Ufuk Şanlı (Kapatılan Millet gazetesi Ekonomi Müdürü): 7 yıl Aksiyon dergisinde çalıştı. 2014-15 yıllarında Millet gazetesinde görev yaptı. Ortaokul ve liseyi, F.... ile irtibatı nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Fatih Erkek Lisesi’nde okudu. Üniversitedeyken 5 ay kadar F...’ye ait Özel Atıf Bey öğrenci yurdunda kaldı. Cep telefonuna Bylock uygulaması indirdi. İçerikleri iddianamede yazılı olan tweet’lerinde örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu.





Ünal Tanık (Kapatılan Rota Haber Genel Yayın Yönetmeni): Örgüt lehine algı faaliyetleri yürüten Rota Haber isimli internet sitesinin imtiyaz sahibi. Fuat Avni isimli anonim twitter hesabına köşe yazarlığı yaptırdı. Cep telefonuna Bylock uygulaması indirip daha sonra sildi.





Yakup Çetin (Kapatılan Zaman gazetesi muhabiri): 5 yıl Zaman gazetesinde çalıştı. İçerikleri iddianamede yazılı olan tweet’lerinde örgüt adına sistematik algı faaliyetlerinde bulundu.





Yetkin Yıldız (Aktif Haber Eski Genel Yayın Yönetmeni): Örgüt ideolojisi doğrultusunda algı operasyonlarının ve toplum mühendisliği faaliyetleininn aracı durumunda bulunan Aktif Haber internet sitesinde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Darbe girişiminden sonra, 21 Temmuz 2016 tarihinde 2 cep telefonunu da fabrika ayarlarına döndürdü. Bank Asya’ya para yatırılmasına dair örgüt liderinin (Fethullah Gülen) talimatı sonrasında 23 Şubat 2015 tarihinde 2 bun 300 TL, 2 Nisan 2014 tarihinde 2 bin 810 TL para yatırdı.