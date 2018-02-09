Samanyolu Haber /Gündem / ABD, tutuklu NASA görevlisi Serkan Gölge'nin geleceğinden endişeli /09 Şubat 2018 14:19

ABD, tutuklu NASA görevlisi Serkan Gölge'nin geleceğinden endişeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde yaşayan gerilimlere bir yenisini daha ekledi.

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Nauert, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD, Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin, güvenilir deliller olmaksızın terör örgütüne üyelikten 8 Şubat tarihinden mahkûm edilmesinden derin kaygın duymaktadır" ifadesini kullandı.

ABD'nin Hizmet Hareketine yönelik kitlesel soykırım kapsamında tutukalanan Serkan Gölge hakkında iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmesi beklenen bir açıklama geldi. 

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin 8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duyduğunu söylerken, "Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk anayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'ye seyahat eden ya da Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir" ifadesini kullandı. 
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