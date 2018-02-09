Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de Hükümet 2. kez kapanıp açıldı /09 Şubat 2018 14:45

ABD’de Hükümet 2. kez kapanıp açıldı

ABD’de Cumhuriyetçi bir senatörün partiler üstü bütçe anlaşmasını bloke etmesi sebebiyle yeniden “kepenk kapatan” hükümet, kısa süre sonra yeterli sayıda senatörün oyuyla yeniden açıldı.

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ABD federal hükümeti üç hafta önce yaşanan bütçe krizi sebebiyle kapanmıştı. 2 gün sonra yeniden açıklan hükümeti, perşembeyi cumaya bağlayan gece 2. kez kapandı.

‘Kepenk kapatma’ olayı, ABD Başkanı Donald Trump’ın da üyesi olduğu Cumhuriyetçi Parti’li Senatör Rand Paul’ün gece yarısından önce partiler üstü bir bütçe anlaşmasını bloke etmesi sonucu gerçekleşti. Paul kararına gerekçe olarak ABD’nin içinde bulunduğu bütçe açığını gösterdi.

Cuma gününün ilk dakikalarında ise “yeterli sayıda” senatörün oyuyla Senato, bütçe anlaşmasını geçirerek Temsilciler Meclisi’ne gönderdi. Böylece hükümet yeniden açılmış oldu.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Partilerin birlikte vardıkları anlaşma, 2 yıllık geniş kapsamlı bir bütçe düzenlemesini öngörüyor. Anlaşmayı içeren kanun teklifi, gelecek iki yılda harcama limitlerinin yükseltilmesi ve federal üst borç sınırının Mart 2019’a kadar artırılmasını planlıyor.

 

20 Ocak’ta hükümet yine bir bütçe kriziyle kapanmış, Cumhuriyetçilerle Demokratların geçici bir bütçe tasarısı üzerinde anlaşmaya varmalarıyla birlikte 22 Ocak’ta yeniden açılmıştı. Krizden 850 bin kamu çalışanı etkinlenmişti.
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