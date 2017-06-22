İşte Saray'ın yargıya müdahalesinin belgesi....

CHP’li Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gizli ibareli yazı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir talimat gönderildiğini belirterek, gerçek gündem.com internet haber sitesine kaçak saray haberleri nedeniyle kanuni işlem başlatılmasının istendiğini söyledi. Tezcan, Erdoğan’a Pınarhisar cezaevi günlerini hatırlattı,” Pınarhisar cezaevine giderken lüks araç konvoyu yargıya müdahale değil miydi?” diye sordu.





CHP Yargıya Talimatın Belgesini Yayınladı





CHP’li Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gizli ibareli yazı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir talimat gönderildiğini belirterek, gerçek gündem.com internet haber sitesine kaçak saray haberleri nedeniyle kanuni işlem başlatılmasının istendiğini söyledi. İşte Tezcan’ın açıkladığı o talimat belgesi;













CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın o açıklamasından başlıklar şöyle;





“Yargıya müdahalelerini yazsak ansiklopedi serisi olur”





“Bize akıl vermeye kalkmış. ‘Anayasanın 138. maddesi var. Yargıya müdahale etmeyin.’ Kendisinin yargıya müdahalelerini yazsak ansiklopedi serisi olur. Kendisinin yargıya müdahalelerini alt alta koysak buradan İstanbul’a yürüyüşümüzün üç katı eder. Dün mahkemelere talimat veren kendisi değil miydi? Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum diye Erdem Gül ile ilgili tahliye kararı verildiğinde açıklamayı yapan kendisi o zaman Cumhurbaşkanı makamında değil miydi? Hakimlere dönüp siz de bu karar uymayabilirsiniz diyen kendisi değil miydi? 138. maddenin ihlali bu değil mi? Nerede arıyorsun ihlali. Bize ‘sokakta adalet aranmaz’ diyor. Melis’te, devlette mahkemede adaleti bırakamazsanız bir yiğit adam çıkar yollarda adaleti arar. Mazlumların sesi olur. Millet de onun arkasından gelir”





“Bu yargıya müdahale değil mi?”





“Bu davada MİT tırları davasında yargılama devam ederken ‘hesabını verecekler ben arkasını bırakamayacağım’ diyen kendisi değil mi? Bu yargıya müdahale değil mi? Yürüyüş başladı rahatsız oldular. Sayın Genel Başkanımızı tehdit etmeye başladı. Tehdit ederken de savcılara da talimat veriyor. Vermedi mi? ‘Bir gün seni de aynı savcılar çağırabilir’ diyor. Bırakın çağırmayı Genel Başkanımıza yönelik atılacak herhangi bir adımda o zaman da söyledik. Şimdi de söylüyoruz gök kubbeyi dar ederiz. Gök kubbeyi dar ederiz o kadar kolay değil.”