Eleştirilen yarışmanın hamisi belli oldu...

TRT 1’de yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın finaline AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Kazananlara ödüllerini veren Erdoğan, “Birileri kendilerine göre eleştiriler getirmiş olabilir.” diyerek Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e göndermede bulundu. Görmez yarıştırmayı eleştirerek, “Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir” demişti.





TRT’nin verdiği altın ödülleri dışında Erdoğan yarışmacılara Karahisari’nin Kur’an-ı Kerim’ini hediye etti.





Erdoğan törende şunları söyledi:





“Birileri kendilerine göre eleştiriler getirmiş olabilir. Kulak asmaya gerek yok. Biz ne yaptığımıza bakacağız. Bu yarışmanın içinde neler var buna bakacağız. Hele hele bu Kur’an-ı Kerim’in okunması olduktan sonra akan sular durur.”