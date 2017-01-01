Samanyolu Haber /Gündem / Reina katliamında cevaplanması gereken sorular /01 Ocak 2017 21:07

Reina katliamında cevaplanması gereken sorular

Türkiye 2017’ye de gözyaşı, acı ve korkuyla girdi. İstanbul’un ünlü gece kulübü Reina‘da teröristler katliam yaptı. Her katliamda ortaya çıkan “Göz göre göre” Reina Katliamı‘nda da kendini gösterdi

İşte teröristin Reina’ya giriş anı


Sorular yine çok? İşte o karanlık sorular;
 
1- Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’ın “İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.”diyor. Koçarslan’ın sözleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da doğruladı. Bakan Soylu "Gerek DEAŞ, PKK, DHKP-C; içinde bulunduğumuz durumda gerek yabancı servislerden gerekse de kendi istihbarat örgütlerimizden bu tip ihbarlar gelmektedir” dedi.
 
İstihbarattan sonra Reina’da güvenlik önlemi alınıyor ve araştırma yapılıyor. Neden yılbaşı bu önlemler alınmadı?
 
2- Reina’nın hedef olduğu 1 hafta 10 gün güvenlik önlemi alınmasından belli. Yılbaşı için belli kesimlerin provokatif eylem ve söylemleri de varken kapıda sadece 10 ay önce göreve başlamış bir polis niye vardı? Yılbaşında Reina’nın kalabalık olacağı biliniyorken güvenlik önleminin yetersiz olmasının nedeni nedir?
 
3- İstanbul Valisi Vasip Şahin olay yerinde yaptığı açıklamada “Saat 01.15 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımazca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü olayı meydana getirmiştir” dedi. Görgü tanıkları içeride başka teröristlerin de olduğunu söylüyor. Görgü tanığı Sinem Uyanık “Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu”
Hastaneye getirilen bir  yaralı, “Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride”diyor.  Vali neden bir terörist dedi?
 
4- Güvenlik kamerası görüntülerinde içeriye giren terörist ateş ederek geliyor. Bu sırada polisi de vuruyor. Görüntülerden anlaşıldığı üzere etrafta başka hiç polis yok. Çünkü karşı koyma olmuyor. Dışarıda da yeterli güvenlik önlemi alınmamış neden?
 
5- Eğlence mekanı Reina’ya düzenlenen 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenleyen saldırganlar içeriye Noel Baba kıyafeti ile girdiler. Reina’ya girişler bodyguard ve özel güvenlik tarafından çok sıkı kontrol edilir. Özellikle erkek tek gelenler tanınmış bir isim değilse alınmaz. Noel baba kıyafetli olduğu için mi kontrol edilmediler?
 
6- Katliam sonrası sosyal medya hesaplarından katliamı övenler, dalga geçenler hakkında bir işlem yapılacak mı? Bu kişilerin ilişkileri soruşturulacak mı?
 
Katliamın ilk  bilgileri ışığında bu karanlık sorular ortaya çıktı. Terörist sayısının tam belli olması ve akıbetleri belli oldukça sorular devam edecek.
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