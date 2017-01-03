Samanyolu Haber /Gündem / 'Adam kendi kendini tutuklattı' /03 Ocak 2017 15:30

'Adam kendi kendini tutuklattı'

Yandaş A Haber kanalında geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın kendi kendisini tutuklattığı ileri sürüldü.

Yandaşlar A. Şık'ın tutuklanmasında cemaati suçlayamayınca...

Yandaş gazetecilerin yorumu sosyal medyada alay konusu oldu.
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