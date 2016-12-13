Samanyolu Haber /Gündem / İşte o isimler! /13 Aralık 2016 10:59

İşte o isimler!

8 HDP’li milletvekili için zorla mahkemeye getirilme kararı çıkarıldı. O isimlerden biri tutuklu, diğer ikisi gözaltında. Zorla getirme kararı çıkarılan vekiller arasında Osman Baydemir de bulunuyor.

HDP'li İdris Baluken kafasına bastırarak polis aracına bindirilmek istendi

HDP'li 8 vekil için zorla getirme kararı

Yargılandıkları KCK ana davasında daha önce haklarında yakalama kararı çıkarılan, mahkemeye zorla getirilme kararı 10 Kasım’da kaldırılan 1’i tutuklu 8 HDP’li milletvekili için zorla mahkemeye getirilme kararı çıkarıldı.

O isimlerden ikisi, dün geceyarısı gözaltına alınan Çağlar Demirel ile Besime Konca. Selma Irmak ise şu an tutuklu bulunuyor. Zorla getirme kararı çıkarılan diğer 5 isim arasında Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Ahmet Yıldırım, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım var. 
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