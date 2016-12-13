İşte o isimler!

HDP'li 8 vekil için zorla getirme kararı





Yargılandıkları KCK ana davasında daha önce haklarında yakalama kararı çıkarılan, mahkemeye zorla getirilme kararı 10 Kasım’da kaldırılan 1’i tutuklu 8 HDP’li milletvekili için zorla mahkemeye getirilme kararı çıkarıldı.







O isimlerden ikisi, dün geceyarısı gözaltına alınan Çağlar Demirel ile Besime Konca. Selma Irmak ise şu an tutuklu bulunuyor. Zorla getirme kararı çıkarılan diğer 5 isim arasında Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Ahmet Yıldırım, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım var.