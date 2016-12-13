Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li vekillerden biri serbest bırakıldı /13 Aralık 2016 09:04

HDP'li vekillerden biri serbest bırakıldı

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ise bugün saat 15.00'te adliyeye çıkarılacak.

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HDP'li vekillerden biri serbest bırakıldı

Diyarbakır ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen iki ayrı terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile Siirt Milletvekili Besime Konca, Ankara’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
 
Konca ve Demirel, sağlık kontrollerinin ardından önce Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Demirel ile Konca daha sonra uçakla Diyarbakır ve Batman’a götürüldü.
 
KONCA SERBEST BIRAKILDI
 
Batman’da sorgusu tamamlanan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Konca çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
 
DEMİREL ADLİYE'YE ÇIKARILACAK
 
Çağlar Demirel bugün saat 15.00'te adliyeye çıkarılacak. 

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