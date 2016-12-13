Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye dünya rekoru kırdı! /13 Aralık 2016 11:26

Türkiye dünya rekoru kırdı!

Türkiye, gazetecileri hapse atmada dünya rekoru kırdı.

SHABER3.COM

Türkiye dünya rekoru kırdı

Gazetecileri Koruma Komitesi, bu yıl dünya çapında en az 257 gazetecinin hapse atıldığını, rekorun ise Türkiye’de bulunduğunu bildirdi.

New York Times’ın haberine göre 1990’dan bu yana tutuklanan gazetecilerin yıllık raporlarını yayınlayan komiteye göre en az 257 gazetecinin tutuklanması 26 yılın en yüksek rakamı.
 
Türkiye’den 81 gazetecinin bu yıl tutuklandığını belirten komite, 31 Ekim’de Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyona da dikkat çekti. 2016 yılı içerisinde 81 gazeteciyi tutuklayan Türkiye’nin, bu konuda rekor kırdığı da vurgulandı.
 
 
2012’de toplam 232 gazeteci tutuklanırken, bu yılın rakamları dünya açısından da bir rekor oluşturdu. Türkiye’nin ardından en az 38 tutuklu gazeteciyle Çin ikinci, 25 tutuklu gazeteciyle Mısır üçüncü sırada yer alırken onları Eritre (16) ve Etiyopya (14) takip etti.
 
İran, 2008’den bu yana ilk kez ilk beş sırada yer almadı. Geçen yıl 19 gazeteciyi tutuklayan ülke, bu yıl ise sekiz gazeteciyi demir parmaklıkların ardında gönderdi.
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