Erdoğan niye yelek giyiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son haftalarda genellikle yelek giymesi dikkat çekiyordu. Erdoğan, Kanal 7 – Ülke TV ortak canlı yayınında Mehmet Acet’in konuyla ilgili sorusunu esprili bir dille cevapladı.





Erdoğan, Mehmet Acet’in “Sizi yeni bir tarzla görüyoruz son dönemde. Meydanlarda, televizyon programlarında, seyahatlerde yelekle görüyoruz. Bu yeni tarz mı efendim” sorusuna şu yanıtı verdi:





“Size de tavsiye ederim. Soğuk havalarda gayet iyi, faydalı oluyor. Ama tarz olmuş yani, tuttu da…”