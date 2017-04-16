Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de 'hayır' açık ara önde /16 Nisan 2017 18:04

İzmir'de 'hayır' açık ara önde

16 Nisan referandum için ilk sonuçlar gelmeye başladı. Gözler CHP'nin kalesi olarak bilinen ve aynı zamanda Başbakan Binali Yıldırım'ın seçim bölgesi olan İzmir'de...

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 İzmir'de şu an Evet oyları yüzde 32.9 olurken hayır oyları 67 oldu. İlk sonuçlardaki oranların hayır yönünde değişmesi bekleniyor.

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