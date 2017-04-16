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16 Nisan 2017 17:58
İstanbul'da nefes nefese!
16 Nisan referandum için ilk sonuçlar gelmeye başladı. İstanbul’da Evet oyları yüzde 51 olurken hayır oyları 49 oldu. toplam sandığın yüzde 69’u açılırken İlk sonuçlardaki oranların değişmesi bekleniyor.
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İstanbul’daki oy oranlarının ilk açıklandığı dakikalarda ‘evet’ oylarının yüzde 57’de olması ancak sandıklar açıldıkça ‘evet’ oranının düştüğü ‘hayır’ oranının artığı gözlendi.
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