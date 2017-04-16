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16 Nisan 2017 18:06
İşte Ankara'da son durum
İlk gelen verilere göre Ankara’da referandum sonuçları şöyle;
SHABER3.COM
Açılan sandık: %46,5
Evet: %54,7
Hayır: % 45,3
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