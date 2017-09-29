İşte İstanbul'un yeni belediye başkanı

Eski başkanı Kadir Topbaş, imar dosyalarında partisi AKP’li üyelerle ters düşmesinin hemen ardından istifa etmişti. AKP’nin adayı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP’nin adayıysa Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu.









İBB Meclisi’nde bugün gerçekleştirilen seçimin ilk turunda Uysal 179, İmamoğlu 126 oy aldı. Seçimde 307 üye oy kullandı.





Yeterli sayıya her iki adayın da ulaşamaması üzerine ikinci tur oylamaya geçildi.





İkinci turda da Uysal yine 179, İmamoğlu ise 128 oy aldı. Böylece üçte iki çoğunluğa adaylar ulaşmayınca ikinci turda da başkan seçilemedi.





Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 179 oy olan AKP’nin adayı Mevlüt Uysal, İBB’nin yeni başkanı oldu.