CHP'de koltuk yarışı başladı





Parti içinde kulis

Edinilen bilgiye göre CHP’de özellikle grup başkanvekilli için yarış çok önceden başladı. Adaylar seçim için parti içinde kulis yapıyor. CHP kulislerinde CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün grup başkanvekilliğine aday olması beklenmiyor.

Mevcut grup başkanvekillerinden Manisa Milletvekili Özgür Özel’in tekrar aday olacağına kesin gözüyle bakılırken, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın kararının ne olacağının henüz netleşmediği belirtiliyor.

Grupta aday çok

Bu dönem grup başkanvekilliği için uzun süredir çalışma yürüten isimlerin çokluğu dikkat çekiyor. Kulislerde Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen adaylık nabız yoklarken, kadın milletvekillerinden de Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ile Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in isimleri adaylık için kulislere yansıyor.

Hukukçu şart

Kulislerde üç grup başkanvekilinden birinin kadın olması gerektiği görüşü öne çıkarken, grup başkanvekilleri arasında tek hukukçu olan Levent Gök’ün aday olmaması durumunda Gök’ün yerine başka bir hukukçu olması gerektiği görüşü dillendiriliyor. Önümüzdeki süreçte Anayasa Mahkemesi başvurularının sıklaşacağı ihtimali nedeniyle hukukçu milletvekilerinin şansının yüksek olduğu belirtiliyor.

Suskun kalacak

Kulislerde grup başkanvekilliğinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir ismi işaret etmeyeceği değerlendirmesi yapılırken, 2019 seçimlerine giden süreçte, Meclis’te grubu toparlayacak, kamuoyundaki algısı en olumlu olan isimlerin olması bekleniyor.

HAMZAÇE Bİ BEKLENTİSİ

Kulislerde İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin Meclis Başkanvekilliği görevini sürdümesi gerektiği görüşü öne çıkıyor. Hamzaçebi aday olduğu taktirde kimsenin karşısına çıkmayacağı belirtilirken, Hamzaçebi’nin görevi istememesi durumunda bir kadının görevi üstlenebileceği ve bu ismin de Gülsün Bilgehan olacağı öğrenildi.

Meclis İdare Amirliği için Tufan Köse’nin yeniden aday olmayacağı, Yakup Akkaya, Kazım Arslan, Özkan Yalım’ın çalışma yürüttüğü öğrenildi. Kâtip üyelikler için Emre Köprülü’nün yeniden aday olmayacağı belirtilirken, Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in istifasından sonra seçilen Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan ile mevcut üyeler Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun tekrar aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Yeni yasama yılının başlamasıyla grup başkanvekilliği ve Meclis başkanlık divanı üyelikleri için seçim yapılacak. CHP’de de bu kapsamda 2019’a da önemli hazırlık adımlarından biri olarak görülen Meclis seçimleri için hareketlilik başladı. Mevcut grup başkanvekillerinden Levent Gök’ün aday olmayacağına kesin gözüyle bakılırken, üç kişilik kadroda Gök’ün gidişiyle bir hukukçu eksikliği olacağı için hukukçu bir milletvekilinin gelmesi ile ekipte bir kadın olması gerektiği görüşü öne çıkıyor. 1 Ekim Pazar günü başlayacak yeni yasama yılıyla partilerde de seçimlere yönelik hareketlilik başladı. İçtüzüğe göre açılıştan kısa süre sonra 2 yılda bir gerçekleştirilen grup başkanvekilliği ve başkanlık divanı üyelerinin seçimleri yapılacak.