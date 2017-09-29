İsrafın faturası vatandaşa kesiliyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) yüzde 40 oranında arttırılmasını değerlendiren Ekonomist Mustafa Sönmez, “7 ayın sonunda bütçenin 21 milyar açığı var. Bu açık böyle vergilerle kapatılacak” şeklinde konuştu. Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 40 arttı. Şans oyunlarından sarmalık tütünde kullanılan kâğıtlardaki vergi artışına kadar çok sayıda düzenlemeyi içeren ‘torba tasarı’ da Meclis’e sunuldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi düzenlemelerinin savunma sanayi fonuna yeni kaynaklar oluşturmak üzere yapıldığını söyledi.







Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Mustafa Sönmez’e göre bu artış sürpriz bir gelişme değil. Sönmez, “Geçen yıl 2016’nın son çeyreğinde ekonomi küçülmeye başladı. Krize doğru gidiyordu Türkiye. Krize merhem olsun diye bir dizi tedbir alındı. Hükümet bazı vergileri indirdi. Bunun sonucunda o güne kadar açıklanmayan bütçe açıklanmaya başladı. Şimdi 7 ayın sonunda bütçenin 21 milyar açığı var. Bu açık nasıl kapatılacak? Böyle vergilerle kapatılacak. Bu işin arkasında bol keseden bol kepçe daha önce dağıtılmış imkanlar, referandum döneminde dağıtılmış seçim şekerlerinden kaynaklanan devasa bir bütçe açığı oluştu. Bunun da bir şekilde azaltılması gerektiğinde ne yapacaksın? O zaman tuttuğun kazı yolacaksın” dedi.









Yandaşlara imkânlar bol kepçe dağıtıldı





“Yıkık dökük arabası olandan da lüks arabası olandan da aldığın motorlu taşıt vergisini pat diye yüzde 40 arttırıp açığı yamamaya kullanıyorsun. Devamı da gelecektir” diyen Sönmez, Sputnik’te yer alan habere göre bu verginin arkasındaki neden bol kepçe dağıtılmış imkanların önemli bir kısmının yandaş firmalara dağıtılmış olması. Bunun yanında mega projelere sağlanan garantiler ve birtakım kamu bankalarına sağlanan imkânlar da var” diye konuştu.









Yüzde kırk artış vatandaşla dalga geçmektir





Yüzde 40’lık MTV artışının ardından herkesimden vatandaş duruma tepki gösterirken özellikle AKP’li hesapların yaptıkları muhalif yorumlar dikkat çekti. O yorumlardan bazıları şöyle; “Yüzde kırk artış vatandaşla dalga geçmektir savunma sanayi falan hikaye. para tasarruf etmek istiyorlarsa ihale ettikleri trilyonlarca maliyetli ihalelere baksınlar başta rize pazar kapalı spor salonının on sesede çürüyüp tamir için harcadıkları milyonlarıa baksınlar. başkanlığı da çantada keklik görmesinler”









‘Nefes aldın para vereceksin’





“Maliye bakanı açıklama yapmış “önümüzdeki seneden itibaren binek otomobillerin mtv si % 40 artacak” diye...! Babam anlatır ara sıra Rahmetli Arif emice vardı bizim akrabadan, bundan 60sene önce dermiş ki “öyle bir zaman gelecek devlet her adamın başına birisini dikecek nefes aldın para vereceksin, nefes verdin para vereceksin” çok ileri görüşlüymüş Rabmetli Emice bu tempo devam ederse 2030’ları aynen tahmin etmiş”, “hiçte adil değil ağabeyim sırf bu yüzden bile oy kaybı yaşarız ben bile böylesi bir durumda düşünürüm oy vermek için hani ekonomimiz iyiydi hani büyüyorduk :(“





Hep aradaki beleşçiler kazanıyor





“Böyle ekonomi ben de yönetirim, CHP zamanı ekonomisi demektir bu. En kolay yöntem zam. KDV’yi de % 25 yapsınlar en az, al benden de müthiş bir ekonomi önerisi.” Vallaha 15 yıldan sonra ekonomide bulunan çözüm vergileri yüzde 50 arttırmaksa değil Reis kim olsa kaybedilir seçim gibi geliyor bana. Bahanesi yok fazla çünkü, enkaz bahanesi vb gibi. Ancak, kumpaslar biraz kurtarıyor iktidarı”, “Buralarda öyle hissediyoruz Yusuf etraftan biraz. çiftçi malları tarlada para etmiyor, hep aradaki beleşçiler kazanıyor. Çözüm yok! Millet elmayı şeftaliyi toplamıyor doğru dürüst para etmiyor diye. Toplamda üstüne böyle MTV zammı gibi insanları ayar ..”