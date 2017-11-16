Samanyolu Haber /Gündem / İşte İstanbul'da 'gidici' AKP'li başkanları /16 Kasım 2017 12:01

İşte İstanbul'da 'gidici' AKP'li başkanları

Erdoğan şimdi de İstanbul'un ilçe belediye başkanlarını istifa ettirmeye hazırlanıyor. Hedefteki isimlerin başında da kendi oturduğu ilçe var

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İstanbul’da isim isim açıkladığı beş AKP’li belediye başkanını ‘gidici’ olduğunu yazdı

İstanbul’un AKP’li belediyelerinde olacağını iddia ettiği tasfiyeleri köşesine taşıyan Hakan, “Hangi mahfile dalsam, hangi nargileciye gitsem, hangi yerel particiyle konuşsam… Hepsinin dilinde aynı iddia” derken, başkanları istifa ettirilecek belediyeleri şöyle listeledi:

“Diyorlar ki:

Üsküdar.

Esenyurt.

Beykoz.

Eyüpsultan.

Küçükçekmece.”

Hakan, “Belediye başkanları gidiciymiş” diye devam etti. İddiayı farklı kaynaklardan onaylattığını da söyleyen Hakan, “Birbirinden farklı o kadar ayrı kaynaktan duydum ki bunu… Yazmadan edemedim” ifadelerini kullandı.
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