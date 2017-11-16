'Babam ihanete uğramış hissediyor'

Erdoğan'ın 'al papazı, ver papazı' konuşmasının muhatabı ABD'li rahip Andrew Brunson'un kızı Jacqueline Furnari, Türkiye konulu toplantının ardından Amerika’nın Sesi Türkçe Yayın Bölümü’nün sorularını yanıtladı.





Furnari, ailesinin uzun yıllardır Türkiye’de yaşadığını, kendisinin de Türkiye’de yetiştiğini anlattı, babasının yaşananlar nedeniyle kendisini ihanete uğramış hissettiğini söyledi.





“Ailem Türkiye’ye 1993 yılında taşındı ve 24 yıldır orada yaşıyorlar. Ben de 16 yaşıma kadar Türkiye’de yaşadım. Daha sonra üniversite eğitimi için Amerika’ya geldim yani ben de Türkiye’de yetiştim ve büyüdüm. Şu an Türkiye’de yaşamıyorum ama uzun yıllar orada yaşadım. Babam hala Türkiye’de ama hapiste tutuluyor, dolayısıyla artık kendi rızasıyla Türkiye’de değil. Şu an tek arzumuz anne ve babamın da güvenli bir şekilde Amerika’ya dönmesi ve ailemizin yeniden biraraya gelmesi.”





Furnari babasının Türkiye’de zor günler geçirdiğine inandığını söyledi: “Babamla en son konuşma fırsatını Ağustos ayında buldum. Onu tutuklu olduğu yerde ziyaret ettim ve yaklaşık bir saat kadar görüştük. Son bir yıl içindeki son görüşmem bu bir saatlik süre oldu. Kaldığı hapishaneye gittim ve bu çok zordu benim için. Yanımda annem ve erkek kardeşim vardı. Çok duygusal bir andı çünkü onu uzun süredir göremiyorduk. Onun için de çok bir zor dönem. Ailesini, bizleri özlüyor, umudunu kaybetmiş ve kafası gerçekten çok karışmış durumda. Ailesinden uzakta olmak onun için de çok zor. Çok kilo vermiş ve ben babamı hiç bu kadar zayıf görmemiştim. Gerçekten çok zor günler yaşıyor.”





Furnari, babasının suçsuz olduğuna inandığını da kaydetti: “Babam hakkındaki tüm iddiaların tamamen yalan olduğunu söylüyor. Kendisine yöneltilen suçlardan hiçbirinin dayanağı bulunmadığını, tamamen suçsuz ve masum olduğunu anlatıyor. Kendisinin bir örgütle hiçbir bağı yok ve neler olduğundan da haberi yok. O sadece Türkiye’de görev yapan bir rahip. O insanlara İsa Peygamberi ve tanrıyı anlatmakla görevli sadece. Orada bulunma amacı da sadece bu. Kesinlikle herhangi bir siyasi oluşumla, hareketle ya da eylemle bağlantısı yok.”





Furnari, serbest kalır kalmaz babasının Türkiye’yi terk edeceğini belirtti:





"Babam Türkiye’de 24 yıl yaşamış biri olarak kendisini ihanete uğramış hissediyor. Türkiye onun vatanı gibi olmuş, orası çocuklarını yetiştirdiği ülke. Türk halkını ve onlara hizmet etmeyi çok seviyor. Dolayısıyla gerçek dışı iddialar ve suçlamalarla bir yıldır hapiste tutulması, ailesinden koparılmış olması ona ihanete uğradığı duygusunu yaşatıyor. Kendi kendine bu sahte suçlamalarla neden Türkiye’de hapiste tutulduğunu sorguluyor. Bu noktada sanırım artık serbest kaldıktan sonra orada kalmak istemeyecek ve güvenli şekilde Amerika’ya evine dönecektir.”





VOA