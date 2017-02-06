İşte HDP'nin referandum sloganı... Dikkat çekici iki vurgu...

İşte HDP'nin referandum sloganı: Vatan ve Cumhuriyet vurgusu





Halkların Demokratik Partisi (HDP) referandum kampanyasını başlattı. Daha önce Hayır diyeceğini açıklayan HDP, bugün Çağlayan Figaro Düğün salonunda kampanyalarını anlattı. HDP "Demokratik Cumhuriyet Ortak Vatan İçin HAYIR!" sloganını kullanacak.





Demokratik Kongresi (HDK) bileşenleri ve HDP milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda anayasa değişikliği referandumuna ilişkin okunan deklarasyonda, HDK birleşenlerinin 'Hayır' oyu vereceği açıklandı.





Deklarasyon metninin okunmasına HDK'yi oluşturan grupların temsilcilerinin yanında, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım ile aralarında HDP İstanbul Milletvekilleri Celal Doğan, Hüda Kaya, Garo Paylan, Erdal Ataş, Filiz Kerestecioğlu'nun da bulunduğu çok sayıda milletvekili katıldı.





"BİZLER HERKES İÇİN HAYIR DİYECEĞİZ"





Deklarasyon metnini HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit okurken, daha yaşanabilir ve demokratik olan bir Türkiye için biraraya geldiklerini belirtti. Toplumun demokratik, çoğulcu, eşitlikçi, laik, kadın özgürlükçü, ekolojik ve sosyal bir anayasa ihtiyacı ve talebi olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Ama bu teklifi ilkesel ve demokratik nedenlerle kabul etmek mümkün değildir. Mesele sadece bir kişi ile de ilgili değildir. 'Bugün burada bir araya gelen bizler, on yıllardır yürüttüğümüz mücadelelerimizi yeni bir kazanıma dönüştürmek için 'hayır' diyeceğiz. Gerileteceğimiz ve durduracağımız tek adam yönetimidir. Kazanacağımız ise hepimizin geleceğidir. Bizler herkes için 'hayır' diyeceğiz. Bu çalışmada ev ev, sokak sokak, insan insan geleceğimizi hep birlikte öreceğiz" dedi.





"HAYIR DEMOKRATİK TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇAR"





Koçyiğiti referandumda 'Hayır' deme sebeplerini şöyle sıraladı:





"'Hayır iktidarlara karşı halk var demektir. Hayır emeğin hakkını kazanmaktır. Hayır kadın özgürlüğü mücadelesini büyütmektir. Hayır demokrasiyi geliştirmektir. Hayır kalıcı OHAL düzenine son demektir. Hayır eşit yurttaşlık demektir. Hayır inançlara özgürlük demektir. Hayır yaşam ve doğa alanlarının tahrip edilmesine dur demektir. Hayır ben, sen değil; biz demektir. Hayır hayattır. Bizler, herkes için hayır diyoruz. Türkiye'de demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne inanan tüm kesimlere çağrımız kendi gelecekleri için ülkeyi demokrasi dışı yollara sürükleyenlerden çok daha güçlüyüz. Ülkemiz için, halklarımız için, özgür, demokratik ve eşit bir yaşam için 'hayır' diyoruz. Hayır demokratik Türkiye'nin yolunu açar."





Deklarasyonun okunmasının ardından salonda bulunan davetliler önceden hazırlanmış olan üzerinde 'hayır ' yazan dövizler açtı.