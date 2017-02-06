Yandaş profesör bulamayınca Rektör Adaylığı için ilan verdiler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bayburt Üniversitesi'ne rektör alımına ilişkin bir duyuru yayımladı. Başvuru yapacak adayların başvuruları, 6 Şubat- 13 Şubat 2017 tarihleri arasında YÖK aracılığıyla alınacak. Yayımlanan duyuru şöyle:

"18.06.2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre "Bayburt Üniversitesi" ne rektör ataması yapılacaktır. İlgilenenler 06.02.2017 tarihinden 13.02.2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunabilirler."

Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacak kişilerde;







a) "Profesör" olarak en az üç yıl görev yapmış olması,





b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması,





c) Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması,şartları aranacaktır.





4. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir.





5. Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır.