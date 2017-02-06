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Çanakkale'de 5.3'lük yeni deprem
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Çanakkale'de 5.3'lük yeni deprem
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06 Şubat 2017 14:18
Çanakkale'de 5.3'lük yeni deprem
Çanakkale gece yaşanan depremin ardından şehir sallanmaya devam ediyor.
SHABER3.COM
AFAD, Ayvacık ilçesinde 13.58'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Bunun ardından merkez üssü Gülpınar /Ayvacık olan 4.1 şiddetinde bir deprem daha kaydedildi. Depremler İstanbul'a kadar geniş bir bölgede hissedildi
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