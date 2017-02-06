Çanakkale'de 5.3'lük yeni deprem

AFAD, Ayvacık ilçesinde 13.58'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Bunun ardından merkez üssü Gülpınar /Ayvacık olan 4.1 şiddetinde bir deprem daha kaydedildi. Depremler İstanbul'a kadar geniş bir bölgede hissedildi