Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale'de 5.3'lük yeni deprem /06 Şubat 2017 14:18

Çanakkale'de 5.3'lük yeni deprem

Çanakkale gece yaşanan depremin ardından şehir sallanmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

AFAD, Ayvacık ilçesinde 13.58'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Bunun ardından merkez üssü Gülpınar /Ayvacık olan 4.1 şiddetinde bir deprem daha kaydedildi. Depremler İstanbul'a kadar geniş bir bölgede hissedildi
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