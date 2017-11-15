Samanyolu Haber /Gündem / İşte Görmez Ailesinin dramı /15 Kasım 2017 15:44

İşte Görmez Ailesinin dramı

You Tube'ta yayın yapan 30 artı kanalında Fatma Görmez öğretmenin çığlığını yayınladı.

Fatma Öğretmenin çığlığı...



Fatma Görmez… OHAL sonrası çıkartılan Kanun hükmünde kararnamelerle mesleğinden ihraç edilen binlerce öğretmenden sadece biri… 15 Temmuz sonrası AKP iktidarının başlattığı hukuksuz operasyonlarda eşi tutuklanan ve yaşatılan büyük travma sebebiyle zaten az olan işitme yetisini tamamen yitiren Fatma öğretmen, sessiz çığlığını vicdan sahiplerine bir kez de kendi sesinden duyurmaya çalıştı.

Artık çocuklarını duyamayan ve yazışarak anlaşan Fatma öğretmen, kendi sağlık sıkıntıları nedeniyle onların ihtiyaçlarına yetişemediği için eşinin tahliye edilmesini istiyor.

Yalnız olmadığını, benzer acıların yaşatıldığı çok sayıda kişinin olduğunu da söyleyen Fatma Öğretmen, gözyaşları içinde bir de ricasını iletiyor.

Görmez ailesinin yaşadığı büyük dram Meclis’te de gündeme geldi. Kürsüden cezaevlerindeki bebek ve çocukları hatırlatan HDP milletvekili Mehmet Ali Aslan, “Bakıma muhtaç engelli anne Fatma Görmez ve engelli çocukları için Meclis olarak birşeyler yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.
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Fatma Öğretmenin çığlığı...

Fatma Öğretmenin çığlığı...

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