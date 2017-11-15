Dünya büyüklüğünde bir dış gezegen keşfedildi

Şili'deki La Silla Gözlemevi'nde Yüksek Kesinlik Radyal Hız Gezegen Sondası (Harps) yardımıyla keşfedilen gezegenin, 11 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi.

Dünya'ya en yakın 2. dış gezegen olan yeni keşfe, 'Ross 128 b' ismi verildi.





Ross 128 b'nin, yıldızı etrafında Dünya'nın Güneş'e mesafesinden 20 kat yakın döndüğü, cüce yıldızının, Güneş'ten çok daha küçük ve daha az parlak olması nedeniyle gezegenin Dünya'dan daha az radyasyona maruz kaldığı ifade edildi.



