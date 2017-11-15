T24.com'daki köşesinde Yalçın Doğan MHP'nin AKP’nin “arka bahçesine” dönüştüğünü söyledi

Yalçın Doğan: Bahçeli dükkanı kapattı







Bahçeli aslında malumu ilan ediyor. Son iki buçuk yıldır en açık ve net olarak, en kritik durumlar dahil, AKP’ye sürekli destek çıkıyor.

Her koşulda AKP’ye sürekli destek çıkan, AKP’nin “arka bahçesine” dönüşen MHP, Bahçeli’nin dünkü açıklamasıyla birlikte son viraja giriyor.

AKP’yi “koşulsuz destekleme” açıklaması.

Bir “muhalefet partisi” açısından, değil Türkiye siyasal tarihinde, dünya siyasal tarihinde eşi görülmeyen bir siyasal skandal.

Böylelikle, partiye kilit vuracak son virajı almış alıyor.

Zaten bu nedenle MHP’den ayrılanların başını çektiği “İyi Parti”kuruluyor.

Ben Bahçeli’ye değil, asıl onunla birlikte hareket eden MHP Grubuna şaşıyorum. Nasıl oluyor da, göz göre “partilerinin kilit vurulmasına seyirci kalıyorlar”, anlamak güç.

Ve de hala MHP örgütünde bulunanların seyirciliğine.



Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Özgür Mumcu'da Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi. Bahçeli'nin MHP'yi AKP'ye ilhak etmek için çalıştığına dikkat çeken Mumcu'ya göre bu AKP açısından bir başarı

Her kula nasip olmaz



AKP, Numan Kurtulmuş’u ve Süleyman Soylu’yu kendi bünyesinde erittikten sonra gözünü Bahçeli’ye dikmiştir.





Devlet Bey de hilali Erdoğan rejimine hediye etmeye dünden hevesli görünmektedir.





Sayın Bahçeli rahat etsin. Partisinin bir baraj sorunu yoktur çünkü partisi artık AKP’nin bir alt teşkilatından öte bir kimlik taşımamakta.







Vaktiyle “bir diktatör doğuyor” diye suçladığı birine, partisini yok etmek pahasına böylesine destek vermek her kula nasip olmaz.