İşte Galatasaray ile adı anılan dünyaca ünlü forvet

Yeni sezonda iki santrfor birden almayı hedefleyen Galatasaray'da listede Radamel Falcao'nun da olduğu iddia edildi.





Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da artık tüm gözler transfere çevrildi.





Mbaye Diagne'yi satmayı hedefleyen Galatasaray yönetimi, santrfor transferinde adımlarını buna göre atacak. Senegalli golcünün satılması halinde iki santrfor birden alınacak.













Fanatik' te yer alan habere göre listenin başında adı yazan oyuncu devre arasında da alınması için çok uğraşılan Benjamin Tetteh. 21 yaşındaki Ganalı golcü için kulübü Sparta Prag ile bir kez daha temas kurulacak.





Listedeki diğer santrfor ise Monaco'da mutsuz olan ve ayrılık kararı alan Radamel Falcao. Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki yıldızla 1+1 yıllık kontrat yapmak istiyor. Kolombiyalı yıldız için birkaç hafta içinde girişimler başlayacak.