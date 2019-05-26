Hasan Şaş şampiyonluk kupasını düşürüyordu

Galatasaray'da 22. şampiyonluk kutlamasında kupayı elinden kaçıran yardımcı antrenör Hasan Şaş yürekleri ağza getirdi. Kupanın son anda kurtulduğunu gören Muslera'nın tepkisi geceye damga vurdu.





Spor Toto Süper Lig’de 22.şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray Türk Telekom Stadı’nda taraftarının önünde kupasını kaldırdı. Büyük bir görsel şölenin yaşandığı statta kupa töreni için tek tek sahneye çıkan futbolcular önce madalyalarını ardından da kupayı aldı.





Kaptan Selçuk İnan’ın ellerinde yükselen kupa daha sonra bütün takımı dolaştı. Platformun üzerinde büyük sevinç yaşayan futbolculara yardımcı antrenör Hasan Şaş büyük bir şok yaşattı.





Şampiyonluk kupasını eline alarak havaya kaldıran Hasan Şaş, kupanın ağırlığı nedeniyle dengeyi sağlayamadı ve kupayı elinden kaçırdı. Ani bir refleksle hamle yapan Şaş kupayı yere düşmekten son anda kurtardı.





O sırada Hasan Şaş’ın arkasında olan ve Galatasarayla 5. şampiyonluğunu yaşayan Uruguaylı kaleci Muslera büyük bir şok yaşadı. Kupanın yere düşmekten son anda kurtulduğunu gören Muslera’nın tepkisi sosyal medyada gecenin en çok konuşulan anı oldu.



