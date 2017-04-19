Ankara'da kaçırılan 7 kişiyle ilgili şok görüntüler!

ANKARA’DA KAÇIRMA OLAYLARI MİT’İ İŞARET EDİYOR





Kaçırılan 7 kişinin ortak noktası ise; haklarında Gülen Cemaati’ne yönelik soruşturma yürütülmesi ve KHK ile işsiz kalmaları.





SİYAH CAMLI MİNİBÜS





Kaçırılma olaylarının bazılarına ilişkin görüntüler mevcut. Bazılarında ise görgü tanıkları bulunuyor. Buradaki ortak nokta ise siyah renkli, camları filmli Volkswagen Transporter marka minibüs. Bu ortak nokta kaçırma olaylarının “tek merkezden” yürütüldüğünün işareti.





Bir diğer ortak nokta ise Emniyet görevlilerinin bu 7 olaydan uzak durmak için gösterdikleri çaba. Öyle ki aileler ve avukatların oldukça zor şartlarda elde ettikleri çevredeki kamera görüntülerini dahi Emniyet almak istemiyor. Mobese görüntüleri de avukatların ısrarlarına rağmen toplanmıyor.





TURGUT ÇAPAN VE ÖNDER ASAN’IN KAÇIRILMALARI





Ankara’daki kaçırılma olaylarını gündeme getiren Ülkü Çapan oldu. Twitter’da açtığı hesapta, kocası Turgut Çapan’ın 31 Mart 2017’de kaçırıldığını bir videoyla duyurdu ve yardım istedi. Bu çığlığın ardından diğer kaçırılma olayları da peş peşe gün yüzüne çıktı. Aileler “bizim de yakınımız kaçırıldı” diye paylaşımlarda bulunmaya başladılar.





İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (Human Rights Watch-HRW) devreye girmesiyle yakınları kaçırılan ailelerin hikayelerinin benzer noktaları ortaya çıktı.





Ankara’da ancak eğitimli kişilerin yapabileceği, profesyonel bir birim tarafından kaçırma olaylarının gerçekleştiği ve Emniyet ve Savcılıkların bu olaylardan uzak durmak, üstünü kapatmak için uğraştıklarının fotoğrafı böylece netleşti.





KAÇIRILAN İSİMLER





Ailelerinin kaçırıldıklarına emin oldukları hatta bazılarının video görüntüleri olan olaylardaki iki kişinin eski MİT çalışanı olmaları, olayın Milli İstihbarat Teşkilatı ayağını ortaya koyan önemli bir nokta.





15 Temmuz sonrası MİT’ten ihraç edilen bu kişilerin kaçırılması da oldukça profesyonel biçimde yapılmış görünüyor.





Şu ana kadar kaçırıldığı ortaya çıkan 7 isim şöyle:





-Özel okul öğretmeni ÖNDER ASAN, 19. gün





-Turgut Özal Üniversitesi çalışanı TURGUT ÇAPAN, 20. gün





-Eski Mit çalışanı MESUT GEÇER, 49. gün





-Eski Mit çalışanı AYHAN ORAN 170. gün





-BTİK çalışanı HÜSEYİN KÖTÜCE 80. gün





-Rekabet Kurumu çalışanı MUSTAFA ÖZGÜR GÜLTEKİN, 119. gün





-SUNAY ELMAS, 449. gün.





SİYAH TRANSPORTER’IN İLK KURBANI





Kaçırılma olaylarında kullanılan siyah Volkswagen Transporter’ın ilk kurbanı Sunay Elmas oldu.





Ankara’da ikamet eden Sunay Elmas, 27 Ocak 2016’da kaçırıldı. Çocuklarını Sincan’a bırakan Sunay Elmas’ın dönüşte Ankara’nın merkezindeki CEPA Alışveriş Merkezi’nin önünden saat 11’de siyah bir transporter ile kaçırıldığı tespit edildi.





Ailesinin verdiği bilgilere göre Sunay Elmas’ın Sincan’dan döndükten sonra aracının tüm görüntüleri MOBESE’lerde mevcut. CEPA AVM’nin önünden kaçırılma anına ilişkin görüntü de Emniyet’te. Ancak eşinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı başvurulardan şu ana kadar hiçbir sonuç çıkmadı.





MUSTAFA ÖZGÜR GÜLTEKİN’İN KAÇIRILMASI





21 Aralık 2016’da siyah Transporter yine baş rollerdeydi. Rekabet Kurumu çalışanı olan Mustafa Özgür Gültekin, Ankara Beştepe’de kaçırıldı. Kaçırıldığında saat 18.15’ti ve etrafta çok sayıda kamera vardı. Ailesi tüm kamera kayıtlarını çevreden topladı. Kayıtlarda Gültekin’in 4 araç tarafından takip edildiği görülüyor. Gültekin aracından inip bir markete giriyor, alışveriş yapıp çıktıktan sonra etrafı sarılıyor ve siyah Transporter’a bindirilerek kaçırılıyor.





Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ele geçirilmesine ve kayıtlarda kaçıran kişilerin siluetleri de açık şekilde belli olmasına rağmen polis tarafından Gültekin’in kimlerce kaçırıldığına ilişkin etkin bir soruşturma yürütülmedi.





Gültekin’in ortadan kaybolmasıyla ilgili Rekabet Kurumu’nun da girişimlerde bulunduğu, ancak Emniyet Kaçakçılık ve Organize Şube’den bir ekibin kurumu ziyaret ederek, “bu işle biz ilgileniyoruz, sizin ilgilenmenize gerek yok” diyerek uyarıldıkları öğrenildi.





HÜSEYİN KÖTÜCE’NİN KAÇIRILMASI





Şubat 2017’de bu kez Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışanı Hüseyin Kötüce hedefteydi. İş yerinden çıktıktan sonra arabasına binmek üzere geldiği Batıkent metro istasyonu otoparkından saat 19:00 civarında kaçırıldı.





Kış ayında üzerinde bulunması gereken kabanı ve satın aldığı yaş pasta aracının arka koltuğunun üzerinde duruyordu. Polise başvuran ailenin ısrarına rağmen araçta parmak izi tespiti yapılmadığı gibi etraftaki kamera görüntüleri de toplanmadı.





AYNI BÖLGEDE İKİ KAÇIRILMA OLAYI





Kaçırılma olaylarının kamuoyuna yansımasında çektiği videoyla ön ayak olan Ülkü Çapan’ın eşi Turgut Çapan 31 Mart 2017’de kaçırıldı. Ankara’nın yeni mahalle ilçesi Şentepe Semti’nden kaçırılan Turgut Çapan, Gülen Grubu ile bağlantılı olduğu iddiası ile KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi çalışanıydı.





Ertesi gün yani 1 Nisan 2017’de ise yine aynı mahallede bu kez Önder Asan isimli öğretmen kaçırıldı. Önder Asan da, Gülen Grubu ile bağlantılı olduğu iddiası ile kapatılan özel okulların çalışanıydı.





Önder Asan’ın yaklaşık 2 ay önce Cemaat operasyonları kapsamında Polis tarafından gözaltına alınmak istendiği, ancak o sırada evde olmaması sebebi ile gözaltına alınamadığı ailenin verdiği bilgiler arasında.





Turgut Çapan’ın da Önder Asan'ın da eşleri sosyal medyadan yaptıkları duyurular ve Emniyet’e, savcılıklara yaptıkları başvurulara rağmen sonuç alamadılar.





Polisin çevredeki kamera görüntülerini toplamaktaki isteksizliği üzerine aileler kendi imkanlarıyla görüntülerin bir kısmını toplayabildi. Bu sırada Fatma Asan, kaçırılan eşi Önder Asan’ın aracını, lastiği kesilmiş halde kaçırıldığı yere yakın bir noktada buldu.





AYHAN ORAN’IN KAÇIRILMASI





2005 yılından beri MİT'te çalıştığı öğrenilen Ayhan Oran da kayıp isimlerden birisi. Yunanistan’da görev yaptığı sırada 2016 Haziran ayında Türkiye’ye çağrıldığı öğrenilen Ayhan Oran, 17 Temmuz’da açığa alındı. Ardından 2 Ağustos’ta ihraç edildi.





Buraya kadar Türkiye’de on binlerce kamu çalışanının başına gelen öykü, bu noktadan sonra karışık bir hal alıyor.





Ailesinin verdiği bilgilere göre;





Yunanistan'dan Türkiye'ye Yunan plakalı diplomatik plakalı mavi renkli Opel marka otomobille dönen Oran’ın pasaportu alındı. Ancak o Yunanistan'dan izinli olarak döndüğü dönemde getirdiği otomobili kullanmayı sürdürüyordu. 1 Kasım 2017 tarihinde saat 12.38'de bulunduğu sitenin kamera kayıtlarından çıkışı görülüyor.





O andan itibaren Ayhan Oran’dan bir daha haber alınamadı. Ailenin avukatının ulaşabildiği tek veri aynı gün saat 16’ya kadar telefonunun sinyal verdiği ve ardından sinyalin kapandığı. Arabası ise adeta sır oldu.





Bu olay Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’ün köşesine de yansıdı (http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/saygi-ozturk/cok-sey-bilen-mitci-ortadan-kayboldu-1501664/q )





MESUT GEÇER’İN KAÇIRILMASI





Kaçırılan bir diğer eski MİT görevlisi ise Mesut Geçer. MİT’ten ihraç edilen Geçer, 2017’nin Mart ayında Ankara Yenimahalle ilçesi Çakırlar semtinde arabası durdurularak kaçırıldı. Aile MİT başta olmak üzere tüm kurumlara başvurdu ancak başvuru dilekçelerini vermekte bile zorluk yaşadıkları belirtiliyor.





DEVLET BLOK HALDE HAREKET EDİYOR





Ankara’da yaşanan bu kaçırma olaylarında kullanılan araçlar ve yöntemler dahil pek çok ortak nokta var. Kamera kayıtları, sinyal kayıtları ve parmak izleri gibi çok fazla delil de bulunuyor.





Ancak dikkat çeken nokta organize ve profesyonel biçimde yapıldığı net olan bu olaylarla ilgili Ankara Adliyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün soruşturma yapmaması. Bu durum, yasalarla Türkiye’de dokunulmaz hale getirilen Milli İstihbarat Teşkilatı’nı gündeme getiriyor. MİT mensupları hakkında savcıların inceleme başlatabilmesi dahi izne tabi.





Aileler tüm yasal yolları deneyerek yakınlarını bulma umudunu sürdürüyor. Ancak her geçen gün 90’lı yıllarda pek çok örneği görüldüğü biçimde umutlar azalıyor.





EN ÖNEMLİ DELİL





Mustafa Özgür Gültekin'in kaçırılması olayında çok sayıda kamera kaçırma olayını tespit etti. Görüntüler odukça net ve kaçıranların yüzleri tanımlanabilir durumda. Ayrıca kaçırma olayına karışan siyah Transporter dahil 4 araba da teşhis edilebilir durumda. Görüntüler Ankara Emniyeti'nde mevcut ancak hiçbir işlem yapılmıyor.













































































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