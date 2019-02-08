Samanyolu Haber /Gündem / İşte Erdoğan'ın en büyük başarısı /08 Şubat 2019 15:32

İşte Erdoğan'ın en büyük başarısı

Cemaat nefreti ile malul kişiler, bundan rahatsız değil.

SHABER3.COM

TARIK TOROS - TR724.COM 


Şu süreçte Erdoğan’ın en büyük başarısı, Gülen Cemaati nefretini iyi kanalize etmesi oldu.

Ne “darbe girişimi” sorgulandı, ne cezaevlerindeki işkence, mahkemelerdeki haksızlıklar, ne de hamile tutuklular, cezaevi bebekleri.

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15 Temmuz, Gülen Cemaati’ne ihale edildi.

Geniş yığınlar da bunu aldı kabul etti.

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17/25 Aralık yolsuzluk dosyaları patladıktan sonraki süreçte Cemaat iyi dayak yedi.

O tarihlerde açılan soruşturmalara konu kişi sayısı yüzlerle ifade ediliyordu.

Yalap şap yürüyen hukukla istedikleri sonucu alamıyorlardı.

15 Temmuz, “lütuf” oldu.



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Cemaat nefreti ile malul kişiler, bundan rahatsız değil.

Bilakis mutlular.

Onun için, 15 Temmuz öyküsünün yalan çıkması işlerine gelmiyor.

Resmî öykü hatalı çıksa dahi kimi “günahları” yükleyip olağan “suçluyu” her daim “şüpheli” konumda tutmak istiyorlar.

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Misal:

SGK’nın 2018 açığı 15.7 milyar TL.

İktidar bunu Kılıçdaroğlu’nun genel müdürlüğüne bağladığı zaman gülüp “hadi oradan” diyenler…

Demirtaş’ın Cemaatçi bir savcının iddianamesiyle içeride olduğuna inanıyor.

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Dikkatli gözler çifte standardı kolayca yakalıyor.

Bülent Ceyhan, işkencenin belgesini yayımladı.

Okudular ama anlamazlıktan geldiler, kullanmadılar.

Önce ödül verip baskı gelince sıkılmadan gaspettiler!



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Ahmet Dönmez, görevli bir savcının 15 Temmuz gecesi önceden kurgulanmış olayları daha o gece, olaylar olup bitmeden tutanakla tespit ettiğini ortaya çıkardı.

Okudular, kullanmadılar.

Hatta, operasyonel hesaplara arka çıktılar.

Soru sormadılar.

Çünkü…

Üzerine gitseler, üzerine gittikleri olay Cemaatin işine gelecekti.



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Yıllar öncesinden günah keçisi ilan edilen bir toplumun…

Planlı hesaplı bir soykırıma tabi tutulduğunu gördüler, ses etmediler.

Çünkü…

Bu tasfiyeye inanıyor, onaylıyor, ne biçimde olduğu ile ilgilenmiyorlardı.

Tıpkı, 2015 yılında dönemin Hürriyet yazı işleri müdürünün tarafıma ifade ettiği gibi:

-Cemaat bitirilmeli, bu hukukun içinde olmayacak.

-Bunu CHP veya başkası yapamaz, AKP yapacak.

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Çok şeye tanık olduğumu iddia edemem.

Lakin, tanık olduklarım bu kanatimi pekiştirmeye yeter de artar.

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Bugün…

Terörist ilan edilen Kürtler, kendilerine yapılanı Cemaate aynen yönlendirmekten geri durmuyor, bilakis bundan haz duyuyorsa…

Sanatçısı, akademisyeni, baroları, sivil toplumu, muhalefeti Saray’da hizaya giriyorsa…

Cemaat nefreti koalisyonunda kadeh tokuşturuyorsa…

Şu “dış güçler” ülkenin başına daha çoook çorap örer.



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Peki…

Ülkedeki algı bu, yurt dışında nasıl?

Emin olun, aynı kanaati yaymak için tüm güçleriyle bastırıyorlar.

Yurt dışında yaşamak zorunda kalan çoğu gazeteci, konunun gönüllü elçisi.
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