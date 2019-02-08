Samanyolu Haber /Teknoloji / Google, Rusya'da da sansüre başladı /08 Şubat 2019 15:25

Google, Rusya'da da sansüre başladı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google'ın Rusya'da yasaklı içerikleri filtrelemeye başladığını açıkladı.

SHABER3.COM



Sputnik'e konuşan Roskomnadzor Sözcüsü Vadim Ampelonskiy, "Google ile yasaklı içeriğin filtrelenmesi konusunda yapıcı bir diyalog kurduk. Şu an itibarıyla bu diyalogdan memnunuz" dedi.

'YÜZDE 70'İ FİLTRELENDİ'
Vedomosti gazetesine konuşan Google'dan bir kaynak ise ABD'li şirketin yasaklı içeriklerin yüzde 70'ini filtrelediğini belirtti.

Rusya, yasaklı kaynaklar listesindeki linkleri kaldırmayan Google'a aralık ayında 500 bin ruble (7 bin 500 dolar) ceza kesmişti. Roskomnadzor Başkanı Aleksandr Jarov, Google hakkında yeni bir dosya açabileceklerini ve sitenin bloke edilmesinin söz konusu olabileceğini söylemişti.

Rusya'da 1 Ekim'de yürürlüğe giren kanun, arama motorlarını yasaklı internet kaynakları listesine uyma zorunluluğu getirmişti. Kanuna aykırı hareket eden şirketlere 500-700 bin ruble ceza kesilirken tekrar halinde kapatma cezası uygulanabiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Google, Rusya'da da sansüre başladı Sonraki Haber >>

AKP'ye isyan: Bunların cenaze namazı kılınmaz

AKP'ye isyan: Bunların cenaze namazı kılınmaz

AKP ilçe başkanından itiraf

AKP ilçe başkanından itiraf

Baba trende hayatının şokunu yaşadı

Baba trende hayatının şokunu yaşadı

Yandaş kanalın 'kurmaca halk röportajı' vatandaşa yakalandı

Yandaş kanalın 'kurmaca halk röportajı' vatandaşa yakalandı

Onca tahribata rağmen

Onca tahribata rağmen

Motoruna kuş kaçan uçak görüntülendi

Motoruna kuş kaçan uçak görüntülendi

Emniyet şeridine girince hayatının şokunu yaşadı

Emniyet şeridine girince hayatının şokunu yaşadı

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

Kar yüklü ağaç yoldan geçenlerin üzerine devrildi

Kar yüklü ağaç yoldan geçenlerin üzerine devrildi

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:54:10