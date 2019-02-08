Samanyolu Haber /Gündem / Babacan ismine tepki Perinçek'in Aydınlık Gazetesi'nden geldi /08 Şubat 2019 15:49

Babacan ismine tepki Perinçek'in Aydınlık Gazetesi'nden geldi

31 Mart yerel seçimleri sonrası, Abdullah Gül destekli yeni oluşumun başına Ali Babacan’ın geçeceğine ilişkin haberler üzerine AKP'den şu ana kadar bir tepki gelmezken ses Perinçek'in Aydınlık Grubu’dan geldi

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 Aydınlığın özel haber olarak verdiği “Hazine’deki baylokcuları Ali Babacan göreve getirdi” başlıklı haber, Babacan’a siyasi arenaya çıkma mesajı olarak yorumlandı.


 
BABACAN’IN YENİ PARTİNİN BAŞINA GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

31 Mart sonrası Abdullah Gül ve ekibinin yeni bir siyasi hareket başlatacağı iddia edilmişti. Yeni oluşumun Saadet Partisi ile ya da yeni bir parti kurarak siyasi arenaya çıkacağı ileri sürülmüştü. Oluşumun başına ise ekonomiden sorumlu eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın geçeceği kulislere yansımıştı.

Hatta yeni partinin logosunun dahi hazır olduğu ve bu konuda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da bir rapor sunulduğu bile haber oldu. Abdullah Gül ve Ali Babacan cephesinden küskünleri bir araya getirecek yeni oluşuma ilişkin bir doğrulama gelmezken, Aydınlıkta ilginç bir haber yer aldı.

ASKERİ CASUSLUK DAVASI ÜZERİNDEN TEHDİT
İzmir Askeri Casusluk soruşturması kapsamında, Hazine bürokratlarının yargılandığı dava üzerinden yapılan haberde, Ali Babacan hedef alındı. Haberde Ali Babacan, yargılanan 7 hazine bürokratının kendisine bağlı çalışması üzerinden eleştirildi. Bu kişilerin Babacan tarafından Hazine’ye yerleştirildikleri iddia edilerek, Babacan suçlu gibi gösterilmeye çalışıldı.

SANIĞIN ATAMALARLA İLGİLİ SÖZLERİ
Gerekçe olarak ise sanıklardan İrfan Tokgöz’ün “Yapılan görevlendirmelerde ve düzenlenen raporlardan dolayı benim Kurul Başkanı olarak hiçbir görev, yetkim ve sorumluluğum bulunmamaktadır. Müsteşarlığın yönetilmesinden müsteşar ve Sayın Başbakan Yardımcısı sorumludur” ifadeleri gösterildi. Ancak bu haber “Bylock’çuları Ali Babacan atadı” şeklinde verildi.
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