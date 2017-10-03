İşte Akşener’in yeni partisinin oy hedefi

Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni siyasi partinin 3 gün sürecek tüzük çalışmaları Bursa’da başladı. Akşener’in katılmadığı bugünkü toplantı öncesi açıklamalarda bulunan eski MHP’li Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, seçimde salt barajı geçmek gibi bir hedeflerinin olmadığını belirterek, “Bizim hedefimiz yüzde 50 artı 1 oy almak” dedi.







“BU DURUM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİLDİR”





Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni siyasi partinin tüzük ve program görüşmeleri Bursa’da yapıldı. Kervansaray Termal Otel’de basına kapalı yapılan toplantı öncesinde eski MHP Milletvekilleri Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.





2000’li yıllardan itibaren iktidar ve muhalefetin adeta önceden belli olduğu seçimler yapıldığını savunan Özcan Yeniçeri, “Bu durum sürdürülebilir değildir. Türk milletinin potansiyelinin siyasete aktarılabilmesi, Türk siyasetinin yeni bir kan ve yeni bir ruh ile harekete geçebilmesi için yeni bir şeylere ihtiyaç vardır” dedi.





‘BİR MİLLETİ BİR PARTİDEN İBARET GÖREMEZSİNİZ”





Türkiye’de siyaset ile toplum arasında ciddi farklılıklar olduğunu vurgulayan milletvekili Özcan Yeniçeri, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, şöyle konuştu:





“Toplum, siyasilerin ihtiyaçlarına göre evrilmeye çalışılmaktadır. Bir toplumu, bir kişiye indirgeyemez, bir milleti bir partiden ibaret göremezsiniz. Türkiye maalesef iyi yönetilemeyen ülke konumuna düşürülmüştür. 15 Temmuz darbe girişimi, PKK’nın terör eylemleri, Barzani’nin emrivakileri dahil her şey siyasetin arızalı olmasından kaynaklanmaktadır. Milletten gelen taleplerle sorunların üzerinden geleceğimize, çığırından çıkmış devlet nizamını yeniden yerine yerleştireceğimize yönelik yeminimiz vardır. Milletin yeniden kaderi üzerinde söz sahibi olacağı bir aşamaya gidilmesi gerekiyor, bunun için buradayız.”





Türkiye’nin, içinde bulunduğu siyasi ve dış politika açısından yeni bir oluşuma ihtiyaç duyduğunu dile getiren eski MHP’li, bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise “Dolayısıyla bütün Türkiye’yi, insanlarımızı kucaklayacak bir siyasi oluşum meydana getiriyoruz. Bu yeni kurulan siyasi partinin en önemli yanı, doğrudan doğruya millete ait bir parti olmuş olması” ifadelerini kullandı.





‘BİR ŞEKİL VERECEĞİZ’





Yeni kurulacak olan parti ve tüzük çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yusuf Halaçoğlu şöyle konuştu:





“Bugün burada, arkadaşlarımızla 3 günlük bir program yapacağız, bunun çerçevesinde yeni partinin tüzüğü ve parti programını geçireceğiz, bir şekil vereceğiz. Bu son derece önemli, partinin gelecekte yapmayı planladığı tüm işleri burada ana hatlarıyla görmeniz mümkün. Partide genel başkanlık meselesi, milletvekili belirlenmesindeki yöntemler, partinin Türk siyasi hayatındaki yeri ve parti içerisinde dış politikadan ekonomiye, terörden toplumun sosyal dayanışmasına varıncaya dek pek çok konuda hangi yolların izleneceğini burada görmeniz mümkün olacak. Tek adam yönetiminden, ülkeyi tekrar parlamenter sisteme döndürecek bir programla karşılaşacaksınız.”





HEDEF: YÜZDE 50+1 OY ALMAK





Söz konusu yeni oluşumun nedeninin ‘Tek adam yönetimi’ olduğunu vurgulayan Yusuf Halaçoğlu, “Yürütmeyi üstlenmiş kişinin, hem yargıyı hem de yasamayı kontrolünde sürdürmesinin önüne geçecek kuvvetler ayrılığnı yeniden oluşturacak, parlamenter sistemi ortaya koyacak ve milletin seçtiği vekillerden oluşacak bir yapıyı hedefliyoruz. Hedefimiz; Barajı geçmek değil, yüzde 50+1 1 oy almak. Dolayısıyla bu siyasi partiyi oluştururken, Türk milletinin özünden çıkan ve tercihini hükümete yansıtacak bir sistemi tercih ediyoruz.”