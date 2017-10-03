Samanyolu Haber /Gündem / Emrah Serbes'in çarptığı araçtaki baba ve kızın ardından anne de hayatını kaybetti /03 Ekim 2017 23:59

Emrah Serbes'in çarptığı araçtaki baba ve kızın ardından anne de hayatını kaybetti

Yazar Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir'de arkadan çarptığı araçta yaralanan Nilgün Özçelik yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı böylece üçe yükseldi.

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Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir'de arkadan çarptığı araçta yaralanan Nilgün Özçelik yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.

Kazada Nilgün Özçelik'in kızı Zeynep Özçelik ve kocası Ayhan Özçelik de yaşamını yitirmişti. Kazadan sonra aracı kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmış ancak daha sonra Emrah Serbes aracı Doğru'nun değil kendisinin kullandığını itiraf ederek teslim olmuştu. Nilgün Özçelik 22 Eylül'den beri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımdaydı...

Aileden geriye bir tek oğul Ahmet Özçelik kaldı. Geçtiğimiz günlerde basına açıklama yapan Özçelik "Geriye bir tek annem kaldı, babamın tek emaneti o" demişti.
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