Samanyolu Haber /Gündem / İşte Adnan Oktar'ın ilk ifadesi /18 Temmuz 2018 09:58

İşte Adnan Oktar'ın ilk ifadesi

Bir hafta önce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar’ın ifadesi alındı. Avukat eşliğinde ifadesi alınan Oktar, kendisine yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Oktar'ın gelen ilk bilgilere göre masum bir oluşum olduklarını iddia ettiği öğrenildi.

SHABER3.COM

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada önemli gelişme yaşandı.

OKTAR’IN İFADESİ ALINDI

Habertürk'ün haberine göre, para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başladığı ve genişletilen soruşturmanın ardından gözaltına alınan Oktar’ın bu akşam saatlerinde ifadesi alındığı öğrenildi.

Avukat eşliğinde ifadesi alınan Oktar’a, polis tarafından bir çok soru soruldu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Kendisine yönelik iddia edilen hiçbir suçu kabul etmeyen Oktar, gelen ilk bilgilere göre masum bir oluşum olduklarını iddia ettiği öğrenildi. Oktar, cinsel taciz, zorla alıkoymak gibi suçlamaları da kabul etmediği belirtiliyor.

BİR KISMI YARIN ADLİYEYE GÖDERİLECEK

Adnan Oktar’ın ifadesinin ardından bir çok kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

105’i kadın 187 kişinin gözaltında tutulduğu soruşturma da yarın Adnan Oktar’ında aralarında bulunduğu bir kısmın adliyeye gönderileceği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Adnan Oktar'ın ilk ifadesi Sonraki Haber >>

İşte İnsanı batıran tehlike

İşte İnsanı batıran tehlike

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Maç seyreden Hırvat itfaiyecilerin görüntüsü olay oldu

Maç seyreden Hırvat itfaiyecilerin görüntüsü olay oldu

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:49:00