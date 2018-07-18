Samanyolu Haber /Gündem / KHK mağduru Kur'an öğretmeni vefat etti... /18 Temmuz 2018 09:48

KHK mağduru Kur'an öğretmeni vefat etti...

Önce Kur’an sevdasından kopardılar, sonra eşinden; KHK ile ihraç edilen Rukiye Öztürk, beyin tümöründen vefat etti.

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Darbe girişiminden bir yıl sonra çıkarılan bir KHK ile önce ömrünü verdiği Kur’an öğreticiliği görevinden uzaklaştırıldı. Daha sonra meslektaşı, öğretmen eşi tutuklandı. Taşıdığı yükü daha fazla taşıyamayan Rukiye Öztürk Hoca’nın beyninde tümör çıktı. Bugün ise hayata veda etti.

 
Olağanüstü Hal uygulamaları (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK’lar ile işini kaybeden 150 bine yakın kişiden biri olan Rukiye Öztürk , Samsun Çarşamba’da Kur’an Kursu öğreticiliği yapıyordu. Müftülük bünyesinde yıllarca hizmetini sürdürdü. 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl sonra 14 Temmuz 2017’de çıkarılan 692 sayılı KHK ile ihraç edilen isimler listesinde yer aldı. Samsun’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı çalışan 10 isimle birlikte çok sevdiği mesleği öğretmenlik ve Kur’an hizmetinden uzaklaştırıldı.

Sıkıntılar bitmedi. KHK ve cadı avı baskıları sürdü. Bir süre sonra eşi tutuklandı. Sıkıntılara dayanamayan Rukiye Hoca ise beyin rahatsızlığı ile tedavi görmeye başladı. Dün sosyal medyada paylaşılan son fotoğraf ve mesajlarla ise Rukiye Öztürk Hoca’nın vefat ettiği duyuruldu. KHK zulmü bir aileyi daha paramparça etti. Rukiye Hoca ardında iki çocuk ve hapse atılmış bir eş bırakarak ahirete göçtü.


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