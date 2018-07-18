Kılıçdaroğlu'ndan 'İmzacılar' için ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu, abdulkadir selvi 'nin kurultaya ilişkin sorusuna "Sonuçta delegelerin tercihleri önemlidir. Delegeler eğer kurultayı isterlerse kurultayı yapacağız. " diye yanıt verdi.





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MUHARREM İnce, olağanüstü kurultayı toplamak için kolları sıvadı, imza toplanmaya başladı.





Siyasette ise alttan alta bir yerel seçimlerin öne çekilmesi tartışması yaşanıyor.





Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , imza toplanması için ne düşünüyor, yerel seçimlerin öne çekilmesi ihtimaline nasıl bakıyor?





Kılıçdaroğlu ile hayli sert bir konuşma yaptığı CHP grup toplantısından sonra Meclis’teki makamında konuştuk.





CHP’nin bazı yöneticileri AK Parti’nin yerel seçimleri öne çekebileceğini düşünüyor. Hatta 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerin kasım ayına alınabileceği ihtimaline göre hazırlık yapılıyor. Kılıçdaroğlu’na bu konuyu sorarken, “İktidarın, yerel seçimleri öne çekebileceğini bekliyorum” demesini düşünüyordum. Ama Kılıçdaroğlu ters köşe yaptı. “Zaten temmuz ayındayız. Yerel seçimlerin öne alınmasına gerek yok. Çünkü zaten 8 ay sonra seçime gidiyoruz” dedi.





Bunun üzerine, “İktidar böyle bir girişimde bulunursa tavrınız ne olur” diye sordum. “Biz doğru bulmayız” karşılığını verdi. Yerel seçimlerin öne çekilmesi için AK Parti ve MHP’nin oyu yetmiyor. HDP’nin açık desteği var. Ama hem AK Parti hem MHP, HDP’nin desteğiyle bir Anayasa değişikliğine gitmeyi istemiyor. Meclis’teki bu tablo CHP ve İYİ Parti’nin desteğini önemli hale getiriyor. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun tavrını netleştirmek gerekiyordu. “Parlamentoya gelirse destek verir misiniz?” diye sordum. “Doğru bulmayız” diye cevap verdi. “Doğru bulmayız derken...” diye üsteleyince CHP Lideri, “Destek vermeyiz, vermeyiz” diye kestirip attı.