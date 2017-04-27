Brexit yüzünden bir çok kişi işinden olacak

Almanya'nın en büyük bankası olan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Üyesi Sylvie Matherat, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) (Brexit) çıkma kararı yüzünden Londra'daki 4 bin çalışanının işinin tehlikede olduğunu açıkladı.

Banka'nın uyumluluk ve mevzuatlarla ilgili operasyonlarından sorumlu olan Matherat, "Eğer AB'den bir müşteri ile ilgilenmek zorunda olan bir ön ofis çalışanıysanız AB'de olmanız gerek. Bu bütün ön ofis çalışanlarını Almanya'ya taşımam mı anlamına gelir? 2 bin kişiden bahsediyoruz" dedi.



