Samanyolu Haber /Gündem / İşte 2017’nin zamlı trafik cezaları /13 Aralık 2016 14:28

İşte 2017’nin zamlı trafik cezaları

Yeni yılda sürücülerden tahsil edilecek yeni trafik cezaları belli oldu. Eski cezalar yüzde 3.83 artırıldı. İşte 2017 yılında uygulanacak trafik cezaları...

SHABER3.COM

2017’nin trafik cezaları belli oldu

Alkollü araç kullanma ilk seferde 876 TL, ikinci seferde 1098 TL, üçüncü seferde 1763 TL. (Hususi araçlarda sınır 0.50 promil. Diğerlerinde 0.20)

Alkol ölçeri üflemeyi reddetme 2 bin 507 TL

Seyir halinde cep telefonuyla konuşma 95 TL.

Ticari araçlar için kapasite üzerinde yolcu alma 75 TL.

Ehliyetsiz araç kullanımı 1.763 TL.

Yetkisi olmadan plaka basma 10 bin 383 TL.

Sahte plaka kullanımı 5 bin 191 TL.

Ruhsatsız araç kullanımı 95 TL.

Yönetmeliğe aykırı plaka takma 427 TL.

Okunmayan plaka kullanma 92 TL.

Tescilli aracı plakasız kullanma 1.763 TL.

Taksimetre bulundurmama 427 TL.

Bozuk taksimetre kullanımı 6 bin 660 TL.

Muayene süresini geçirme 95 TL.

Kırmızı ışıkta geçme 206 TL.

2017'de vergi rekoru kırılacak

Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız şekilde sürme 95 TL.

Trafik işaretçilerine uymama 206 TL.

Uyuşturucu kullanarak otomobil kullanma 4 bin 514 TL.

Hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşma 427 TL.
 
Radarın yerini belirleyen cihaz kullanma 1 763 TL .

Yasak yerden dönme 95 lira.

Hatalı sollama 206 TL.

Takip mesafesini ihlal 95 TL.

Engelli yerine park etme 109 TL.

İzin almadan yarış düzenleme 427 TL.

Kesilen bütün trafik cezaları 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim uygulanacak.

<< Önceki Haber İşte 2017’nin zamlı trafik cezaları Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:21:54