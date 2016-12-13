İşte 2017’nin zamlı trafik cezaları

2017’nin trafik cezaları belli oldu
Alkollü araç kullanma ilk seferde 876 TL, ikinci seferde 1098 TL, üçüncü seferde 1763 TL. (Hususi araçlarda sınır 0.50 promil. Diğerlerinde 0.20)
Alkol ölçeri üflemeyi reddetme 2 bin 507 TL
Seyir halinde cep telefonuyla konuşma 95 TL.
Ticari araçlar için kapasite üzerinde yolcu alma 75 TL.
Ehliyetsiz araç kullanımı 1.763 TL.
Yetkisi olmadan plaka basma 10 bin 383 TL.
Sahte plaka kullanımı 5 bin 191 TL.
Ruhsatsız araç kullanımı 95 TL.
Yönetmeliğe aykırı plaka takma 427 TL.
Okunmayan plaka kullanma 92 TL.
Tescilli aracı plakasız kullanma 1.763 TL.
Taksimetre bulundurmama 427 TL.
Bozuk taksimetre kullanımı 6 bin 660 TL.
Muayene süresini geçirme 95 TL.
Kırmızı ışıkta geçme 206 TL.
2017'de vergi rekoru kırılacak
Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız şekilde sürme 95 TL.
Trafik işaretçilerine uymama 206 TL.
Uyuşturucu kullanarak otomobil kullanma 4 bin 514 TL.
Hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşma 427 TL.
Radarın yerini belirleyen cihaz kullanma 1 763 TL .
Yasak yerden dönme 95 lira.
Hatalı sollama 206 TL.
Takip mesafesini ihlal 95 TL.
Engelli yerine park etme 109 TL.
İzin almadan yarış düzenleme 427 TL.
Kesilen bütün trafik cezaları 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim uygulanacak.