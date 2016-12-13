Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Kütahyalı'nın teröre karşı AVM'li çözüm önerisini konuşuyor! /13 Aralık 2016 14:52

Türkiye Kütahyalı'nın teröre karşı AVM'li çözüm önerisini konuşuyor!

Saraya ve AKP'ye yakın Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, “Hangi semt bize yakınsa oranın AVM'sine gidelim ve alışveriş edelim. Kalleş ve alçak terörizme inat yaşamaya devam edelim” dedi.

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Teröre AVM'li çözüm!

Türkiye ekonomisinin 27 çeyrek sonra küçüldüğünü söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı, AKP dışındaki herkesi ve her şeyi sorumlu tuttuğu yazısında ilginç bir çözüm önerisinde bulundu. 

İşte o yazı: 

“İNADINA MAĞAZALARA, LOKANTALARA, PASTANELERE GİDECEĞİZ”

“İstiyorlar ki Türk ekonomisinin kalbi İstanbul şehrinin halkı korku içinde evlerinden çıkmasın, hiç alışveriş etmesin ve ekonomi külliyen batağın içine saplansın... 

İstanbul halkı olarak inadına sokaklara, meydanlara, caddelere çıkacağız... 

İnadına mağazalara, lokantalara, pastanelere gideceğiz. 

İnadına sinemalara, tiyatrolara, gösterilere gideceğiz... 

İstiyorlar ki günümüz İstanbul'unun en büyük cazibe merkezlerinden AVM'ler boşalsın, sinek avlasın. Dükkânlar ve mağazalar iflas etsin. Türkiye batsın ve bitsin... 

AVM'ler deyince aklınıza sadece lüks yerler gelmesin İstanbul'da her bütçeye uygun yüzlerce AVM var... 

Bu şehrin AVM'leri sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin ve sadece Türkiye'nin değil tüm bölge ülkelerinin özellikle Arap ve Fars âleminin alışveriş anlamında kalbidir... 

İstisnasız tüm AVM'ler Türkiye'nin malıdır ve hepsinin dolu olması Türkiye'nin menfaatinedir... 

Sokaklara, caddelere çıkalım, alışveriş edelim. 

Hangi semt bize yakınsa oranın AVM'sine gidelim ve alışveriş edelim. 

Kalleş ve alçak terörizme inat yaşamaya devam edelim. İnadına umutla yaşamak vaktidir...”
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